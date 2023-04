Medvedev derrotó a Sinner y se quedó con el Masters 1000 de Miami

El ruso Daniil Medvedev, ubicado en el quinto puesto del ranking ATP, venció hoy al italiano Jannik Sinner (11°) y se consagró campeón del Masters 1000 de Miami en Estados Unidos.

Medvedev se impuso por 7-5 y 6-3 en una hora y 34 minutos de juego, por lo que alcanzó su quinto trofeo en M1000 y diecinueve a nivel ATP, mientras que subirá un puesto a partir de mañana en el ranking mundial al desplazar al noruego Casper Ruud.

El ruso, de gran inicio de temporada, disputó hoy su quinta final consecutiva luego de los títulos obtenidos en Rotterdam, Doha y Dubai, y de llegar al partido decisivo en Indian Wells, donde cayó contra el español Carlos Alcaraz.

