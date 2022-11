Nadal perdió de nuevo y quedó eliminado del Masters de Turín

En una racha adversa pocas veces vista en su carrera, Rafael Nadal perdió hoy ante el canadiense Felix Auger-Aliassime por 6-3 y 6-4 en la segunda fecha del ATP Finals de tenis que se juega en Turín, Italia, y quedó eliminado del «torneo de Maestros».

El español, ubicado en el puesto 2 del ranking mundial, también había caído en el debut del grupo contra el estadounidense Taylor Fritz (9) por 7-6 (7-3) y 6-1 y sufrió su cuarta derrota consecutiva en el circuito, situación que le pasa por primera vez desde el 2009.

Ante Auger-Aliassime (6), el zurdo cayó en 1 hora y 58 minutos de juego y con el triunfo del noruego Casper Ruud (4) en el segundo partido ante Fritz (9), se quedó afuera en el certamen de Turín.

Ruud venció a Auger Aliassime en el primer partido del Grupo Verde en el Pala Alpitour, en la ciudad de Turín. Además, Nadal buscaba en este torneo lograr su primer Masters para recuperar el número 1 del mundo, que con la eliminación de Rafa quedó en manos de su compatriota Carlos Alcaraz, de apenas 19 años, quien se convirtió el tenista más joven en finalizar al frente del ranking al término de una temporada.

Más tarde, en el segundo partido del día del grupo, el noruego Casper Ruud venció al estadounidense Taylor Fritz, pasó a encabezar la zona y se clasificó para las semifinales del certamen.

