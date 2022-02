Se confirmó que Del Potro tendrá su regreso al tenis en Buenos Aires

Juan Martín Del Potro tendrá su vuelta oficial al tenis profesional en el Argentina Open después de dos años y medio fuera de las canchas.

El tandilense recibió una invitación y formará parte del torneo de Buenos Aires que comienza el próximo fin de semana. También estará en el Abierto de Río de Janeiro a partir del 13 de febrero.

El argentino no juega desde el 19 de junio de 2019, cuando se resintió de su lesión en la rodilla derecha en un partido ante Denis Shapovalov en el ATP de Queen’s.

En este lapso, se sometió a cuatro operaciones. La última intervención quirúrgica fue en marzo del 2021 con la intención de llegar a los Juegos Olímpicos de Tokio, pero los plazos no dieron.

A sus 33 años, el exN°3 del ránking mundial volverá a la acción. Ya aclaró que no tenía pensado hacerse otra operación por lo que este será su último intento por regresar a la competencia.

Del Potro es el último argentino en ser campeón de Grand Slam en singles, algo que logró en 2009 en el US Open. Además, fue la figura de la única obtención de la Copa Davis en la historia del tenis nacional en 2016 y tiene dos medallas olímpicas (bronce en Londres 2012, plata en Río 2016).

A espera acabou!🥳🇦🇷



Juan Martin Del Potro é mais um nome confirmado no Rio Open 2022!⁰⁰ Campeão do US Open e medalhista de prata nos Jogos Olímpicos do Rio, a Torre de Tandil joga pela primeira vez o maior torneio de tênis da América do Sul entre os dias 12 e 20 de fevereiro! pic.twitter.com/jJe3E7B3ma