Thiago Tirante clasificó al Masters 1000 de Cincinnati tras ganar dos partidos en un día

El tenista argentino Thiago Tirante protagonizó una jornada inolvidable en Estados Unidos. Venció al japonés James Trotter (189°) y al francés Arthur Cazaux (75°) en la misma jornada y se metió en el cuadro principal del Masters 1000 de Cincinnati, uno de los torneos más importantes del circuito.

Tirante retomó el partido que había iniciado el martes ante Trotter, interrumpido por lluvias cuando apenas se habían disputado cuatro juegos. Finalmente, lo venció por 6-2, 3-6 y 6-3. Cuatro horas después, y con solo dos horas y media de descanso, regresó a la cancha para enfrentar a Cazaux, a quien superó en sets corridos por 7-6 (9/7) y 6-3.

Con casi cuatro horas de juego acumuladas en el mismo día, el platense de 23 años accedió al cuadro principal de un Masters por segunda vez en su carrera, tras haberlo logrado en Miami este año. En la primera ronda enfrentará al italiano Luca Nardi (97°), el viernes.

Por su parte, Mariano Navone (77°) también había comenzado su partido del martes ante Jan-Lennard Struff (138°) y lo terminó al día siguiente con una victoria por 6-7 (2), 6-2 y 6-4. Sin embargo, luego cayó ante el estadounidense Emilio Nava (114°) por 7-5 y 6-4 en la ronda final de la qualy. A pesar de la derrota, ingresó al main draw como lucky loser y se medirá en la primera ronda ante el australiano Adam Walton (88°).

El cuadro principal del torneo comenzará esta noche, con el debut de los argentinos Sebastián Báez (45°) y Tomás Etcheverry (60°), los de mejor ranking entre los nacionales, tras la baja por lesión de Francisco Cerúndolo (24°).

Báez enfrentará desde las 21:30 al belga David Goffin (65°), exnúmero 7 del mundo, en el estadio Grandstand. Por su parte, Etcheverry abrirá la jornada a las 15 ante el chino Juncheng Shang (109°), una joven promesa de 20 años que viene de ocho meses de inactividad por una lesión en el pie derecho sufrida en el Australian Open.