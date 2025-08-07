Lautaro y Mac Allister nominados al Balón de Oro 2025: cuándo se entrega el premio

Lautaro Martínez y Alexis Mac Allister fueron nominados al Balón de Oro 2025, el prestigioso galardón que entrega la revista France Football al mejor jugador de la temporada. La ceremonia se realizará en septiembre, en París.

El Toro Martínez y Alexis, ambos futbolistas campeones del mundo con la Selección Argentina en Qatar 2022, competirán por el galardón ante figuras del PSG, Barcelona, Real Madrid, entre otros clubes europeos.

Lautaro fue el máximo goleador del Inter en la temporada 2024/2025 y llegó a la final de la UEFA Champions League, donde su equipo cayó ante el PSG. En el plano local, el conjunto neroazzurro finalizó segundo en la Serie A y fue eliminado en semifinales de la Copa Italia.

Por su parte, Mac Allister se consagró campeón de la Premier League con el Liverpool, logrando su primer título en el fútbol inglés. En Champions League fueron eliminados en octavos de final por los futuros campeones, y en la FA Cup se despidieron sorpresivamente en la tercera ronda.

Además, tanto Lautaro como Mac Allister fueron piezas clave en la obtención de la Copa América 2024 y en el camino de la Selección Argentina hacia la clasificación al Mundial 2026.

Es la cuarta nominación al Balón de Oro para Lautaro Martínez, mientras que Alexis Mac Allister figura por primera vez entre los candidatos.

En paralelo, Dibu Martínez fue incluido entre los nominados al premio Yashin, que reconoce al mejor arquero de la temporada. El marplatense ya obtuvo ese galardón en 2023 y 2024.

Cuándo y dónde se entrega el Balón de Oro 2025: fecha, hora y TV en vivo

La ceremonia del Balón de Oro 2025 será en París el lunes 22 de septiembre. La revista entregará 13 premios entre los que estarán los sucesores de los españoles Rodri, como Balón de Oro masculino, y de Aitana Bonmati en el femenino. Se podrá ver en vivo por Disney+ Plan Premium.