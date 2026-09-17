Thiago Tirante: «La serie de Copa Davis en Busan me marcó, me hizo crecer como jugador y persona»

Thiago Tirante es uno de los tenistas con mayor crecimiento en el año, en todo el circuito de la ATP. Es uno de los convocados por el equipo argentino de Copa Davis para la serie ante Turquía en el Ruca Che y hoy participó de la conferencia de prensa junto a Francisco Cerúndolo.

El platense de 25 años tuvo una gran gira de cemento y es 52° del mundo. Hace un año estaba 116°. En el Masters 1000 de Cincinnati venció a Novak Djokovic y en el de Montreal eliminó a Taylor Fritz, N°8.

«Nos encontramos con una superficie bastante lenta que se va poniendo más rápida con el uso. Todos nos sentimos muy cómodos, la bola pica bastante, es muy jugable. Al principio lo que más te cuesta es moverte pero no es como Busan (Corea del Sur) donde era muy rápida y no deja lugar a la táctica. Creo que eso es lo que se había buscado», destacó sobre la cancha que se armó en el Ruca Che.

(Foto: Cecilia Maletti)

Justamente en Corea del Sur, en febrero de este año, debutó en la Copa Davis en una serie que Argentina afrontó con varias bajas. Logró vencer a Hyeon Chung por 2-6, 7-5 y 7-6 pero el equipo perdió 3-2 en el global.

«La serie en Busan me marcó bastante para mi carrera. Más allá de la derrota saqué muchas cosas positivas. Me hizo crecer muchísimo como jugador y persona. Me sirvió para ver dónda estaba parado, desde ahí empecé a disfrutar mucho más de cada momento, le pude dar un enfoque diferente al tenis y a la vida. A veces es difícil parar la pelota y decir ‘mirá dónde estoy’ pero a veces hace falta», destacó, ante la consulta de RÍO NEGRO.

Con Cerúndolo como fija para el primer single, el segundo está parejo entre Tirante y Mariano Navone. Eso será decisión para el capitán Javier Frana y se sabrá este viernes en el sorteo.

(Foto: Cecilia Maletti)

«Yo estoy listo por si me toca jugar, física y mentalmente y también en cuánto al análisis de los rivales», señaló Tirante. Acerca de lo que vio de Turquía, repasó: «Son jugadores habilidosos, tienen un estilo marcado, son ofensivos. Hay que respetarlos porque la Copa Davis es el evento donde hay más sorpresas en cuanto al ránking».

El platense tiene una unión con la región porque sus tíos viven desde hace tres años en Zapala. «Van a venir a alentar el fin de semana. No tengo el placer de conocer Zapala, me dijeron que es muy lindo, eso me hace sentir más cerca», comentó.