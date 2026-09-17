CV, oficios y nuevas carreras: todo lo que ofrece la Expo Empleo en Viedma

Llegó la cuarta Expo en Viedma con la participación del Servicio de Empleo AMIA y la Cámara de Comercio.

Este jueves la Cámara de Comercio de Viedma y el Servicio de Empleo AMIA desarrollarán una nueva edición de la Expo Empleo y Educación, con más de 45 stands orientados a quienes buscan capacitarse u obtener trabajo.

Habrá cuatro laboratorios para armar CV y charlas sobre IA, idiomas e ingreso a la industria del petróleo y minería. Además, el evento contará con la participación de institutos de formación y empresas locales.

Estudiantes secundarios y el primer CV

«Evaluamos de una forma muy positiva la concurrencia de los colegios. Desde la apertura, que fue a las 9:30, notamos grandes cantidades de alumnos de quinto año junto a sus docentes», señaló Laura Moreno, integrante del Servicio de Empleo AMIA.

En este sentido, uno de los principales ejes serán los cuatro laboratorios de CV, donde los participantes podrán trabajar sobre sus propios currículums y recibir herramientas para mejorar sus postulaciones.

Charla «Potencia tu negocio con IA sin perder tu esencia» de Karina Carrion.

«Realizamos talleres prácticos para ayudar a los jóvenes a cargarlos en la plataforma y pulir información clave para postularse», explicó Moreno, quien estuvo a cargo de la charla «Tu CV en 5 pasos» con recomendaciones sobre formatos, presentación de la experiencia y capacitación.

Además, desde el Servicio de Empleo AMIA también informaron que actualmente cuentan con búsquedas activas orientadas a empleados de comercio en Viedma y señalaron que con la Expo esperan facilitar este tipo de oportunidades a quienes se encuentran buscando salida laboral.

Universidades e institutos muestran su oferta en Viedma

La Expo no solo reunirá a distintas instituciones con carreras de grado como la UNRN, el Comahue, Fasta y Siglo 21, sino que también pretende acercar propuestas alternativas de escuelas de oficios y espacios de formación.

«Viedma ha crecido muchísimo y hoy tenemos una oferta muy amplia, tanto universitaria como terciaria y de formación para el trabajo», planteó Moreno.

En este sentido, el evento contará con la participación del IPAP, el Instituto Esencias y espacios de enseñanza de inglés, el Instituto Técnico Superior de Viedma (ITS), antes conocido como CENT 40, y la escuela de oficios, entre otros.

Carreras terciarias y oficios

«La idea es que los estudiantes tengan un acompañamiento personalizado y puedan encontrar una propuesta que se adapte a lo que están buscando«, señaló Jimena León, secretaria del ITS.

En este sentido, la institución ofrece desde certificaciones de un año hasta tecnicaturas que oscilan entre dos y tres años en Sistemas, Economía Social, Empresas, Producción Agropecuaria, y Salud.

Stand de la Escuela de Oficios de Viedma junto a cursos de cuidado de niños y panadería, entre otros.

Mientras que la Escuela de Oficios se encuentra participando con estudiantes y docentes para mostrar la oferta acádemica, que suele ser de 14 a 15 especialidades, con una duración de dos años que incluye formación teórica y práctica.

«Muchos de los chicos que hacen las prácticas después consiguen trabajo donde las hicieron, y otros directamente empiezan con su propio emprendimiento», explicó Gisela Miranda, vicedirectora de la escuela N° 1.

Del CV en mano a las nuevas herramientas para buscar empleo

Desde la organización señalaron que la participación de empresas también resulta fundamental para conocer qué buscan los empleadores y cómo se presentan los postulantes.

El evento contó con más de 45 stands, incluyendo empresas locales y organismos.

En este sentido, Paola Escobar, del área de Recursos Humanos y sector de liquidaciones de sueldos de Tren Patagónico, contó que la reciente apertura de convocatorias despertó consultas entre quienes se acercaron al stand a dejar sus currículums.

Escobar explicó además que la empresa recibe CV tanto impresos como por correo electrónico, aunque actualmente prioriza el formato digital. «La modalidad de recibir en papel ya está cambiando, nosotros lo recibimos igual impreso, pero se priorizaría el digital», explicó.

Petróleo, minería e inglés para ampliar las oportunidades

La agenda tendrá además un eje puesto en actividades que requieren perfiles específicos, como la presentación de Antonio Cariman, quien explicará cómo postularse en la industria Oil & Gas y minería, cuáles son los requisitos y qué certificaciones podrían ser necesarias.

El programa también incluirá un espacio de inglés aplicado a entrevistas laborales, con ejercicios prácticos para enfrentar una instancia de selección en otro idioma y una presentación de la Tecnicatura Universitaria en Hidrocarburos y Geociencia, vinculada al sector energético en Río Negro.