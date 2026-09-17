Vialidad respondió sobre el estado de la Ruta 7 en Neuquén, la principal vía de acceso a Vaca Muerta

La Legislatura neuquina activó el debate sobre la problemática de la Ruta 7 en un contexto con relación directa al ritmo productivo de la provincia.

El tramo entre El Chañar y Añelo se convirtió en el punto de mayor tránsito relacionado a la actividad hidrocarburífera provincial de la Ruta 7. Esta distancia de 56 kilómetros comenzó a recibir un volumen constante de camiones, equipos de perforación y transportes especiales.

En paralelo, La Comisión de Legislación de Asuntos Municipales, Turismo y Transporte (Comisión F), bajo la conducción del diputado Matías Martínez, dio el impulso para discutir la siniestralidad en motociclistas y la «Ley Adela.

En este contexto, el pasado 11 de agosto la legisladora Brenda Buchiniz presentó un pedido de informes para que la dirección provincial de Vialidad (DPV) para responder cinco puntos clave:

Un diagnóstico de las deformaciones en la ruta.

El historial de mantenimiento

El plan de obras 2026-2027 detallando presupuesto estimado, plazos y fuentes de financiamiento

El estado de los proyetos de licitación

Las medidas de seguridad vial para los conductores durante las reparaciones.

La respuesta de Vialidad y la incógnita presupuestaria

La respuesta llegó este martes, cuando la comisión se volvió a reunir para tratar el Proyecto de Resolución 18 532, presentado en agosto. Desde Vialidad confirmaron en su informe que el flujo hidrocarburífero excede la capacidad del diseño del asfalto original.

Para contrarrestar esta situación, el organismo indicó que lleva adelante tareas sin interrupciones desde hace 18 meses, alcanzando un 90% de avance en la reparación de baches y bordes de calzada provocados por adversidades climáticas.

Asimismo, detallaron repavimentaciones entre 2025 y 2026 en puntos críticos como la travesía urbana de El Chañar, el cruce con la Ruta 8 y el acceso al Parque Industrial de Añelo. Además, precisaron que para el período 2026-2027 sostendrán tareas de bacheo en caliente, repavimentación sectorizada, limpieza de zona de camino y reacondicionamiento de banquinas, taludes y cunetas. Operarán con habilitación de media calzada, banderilleros y apoyo de personal policial de tránsito.

La documentación, sin embargo, no contempló los datos sobre montos de inversión ni de las fuentes de financiamiento que habían sido pedidos por los diputados. Se argumentó que dicha información no se encontraba disponible en esa área.

La falta de estas precisiones reactivó los cuestionamientos sobre la capacidad real del sostenimiento económico para la ruta del petróleo.

Regulación de víctimas en motos y medidas contra el maltrato animal

En paralelo a la discusión vial, el cuerpo legislativo avanzó en dos iniciativas con una demanda social contundente. La primera es el tratamiento del proyecto sobre la entrega de motocicletas y movilidad eléctrica sobre el cual se incorporó un informe de la ONG Bien Argentino.

La estadística reveló que el 43% de las víctimas fatales en siniestros viales del país son motociclistas, con un perfil de riesgo concentrado en varones de 15 a 34 años.

La masificación de los servicios de reparto y el no uso de casco son la explicación principal de los accidentes. La comisión citará a la especialista Sandra Torres para profundizar el tratamiento.

La segunda iniciativa refiere al avance de la «Ley Adela». Es una norma que busca declarar a los animales como seres sintientes, crear un Registro Provincial de Infractores e imponer sanciones administrativas y capacitaciones obligatorias.

Para buscar un dictamen de amplio consenso, los legisladores convocarán a organizaciones proteccionistas, entidades de doma y agrupaciones galgueras.