Francisco Cerúndolo: «No tenía el objetivo de ser el N°1 argentino hasta que lo tuve cerca, es un privilegio»

Francisco Cerúndolo es el tenista N°1 argentino y será el que lidere al equipo argentino de Copa Davis en la serie ante Turquía de este fin de semana en Neuquén que se jugará en el Ruca Che.

El N°23 del mundo habló en conferencia de prensa junto a Thiago Tirante y palpitó la serie en una sede inédita que para Neuquén es histórica.

«Estas competiciones me gustan mucho, se disfrutan. A lo largo del año jugamos torneos individuales y estamos solos, con nuestros equipos. Estar acá una semana todo juntos compartiendo con amigos y colegas hace que se disfrute de manera diferente, renueva las energías. Tenemos un gran equipo y vamos a dar el máximo. Sabemos que vamos a tener un país atrás», destacó Cerúndolo.

Sobre el hecho de que Argentina parta ampliamente como candidata a ganar la serie, Francisco analizó: «El hecho del favoritismo es un poco lo que pasa todo el año, donde te tocan partdos en que sos favorito y tenés las de ganar y otros en los que pasa lo contrario. Cuando uno entra a la cancha no deja de ser un mano a mano en el que tenés que ser mejor que otro durante esas dos horas de partido».

(Foto: Cecilia Maletti)

Ante el cruce que le puede tocar con el zurdo Yanki Erel, N°2 de Turquía, evaluó: «He jugado con casi todos los zurdos del circuito, cambia la táctica, cómo viene la pelota y el saque, con el efecto al revés. Hay que estar atento a eso pero sé que tengo que enfocarme en lo mío y hacer mi tenis».

Cerúndolo hizo hincapié en que intentarán disfrutar la serie y aprovechar la localía sin que eso les genere una presión extra. «Presión hay siempre, en todos los partidos sentís un poco de nervios, es lo lindo de la competencia. Todos los fuimos aprendiendo a manejar. En Copa Davis puede pasar cualquier cosa. En los papeles somos favoritos por ránking y por jugar casa que es un plus. Nos tocó poco de local en los últimos años, pensamos que va a ser un envión y no una presión«, expresó.

Sobre el Ruca Che, Francisco comentó: «se ve muy lindo, muy compacto con las tribunas cerca y techado, se va a sentir mucho a la gente, va a ser lindo tener un ambiente así».

(Foto: Cecilia Maletti)

«Ya ser convocado a la Copa Davis es un honor para todos, es lo que soñábamos cuando éramos chicos. Es un placer», agregó acerca de su habitual presencia en el equipo argentino.

Ante la consulta de RÍO NEGRO sobre cómo conlleva ser el N°1 argentino, Cerúndolo reflexionó: «Es algo muy lindo, de chico no estaba cerca de ser el mejor de mi país. Fui creciendo y no lo tenía como objetivo pero cuando vi que estaba cerca lo quería lograr. Es un privilegio, es un país muy competitivo y hay muchos jugadores. Estar ahí arriba está buenísimo. Tiene su responsabilidad, la gente te pide un poco más que al resto pero es un privilegio y un plus, es lo que cualquiera quiere».