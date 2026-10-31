Top Race: luciendo el «1» ante su gente, el rionegrino Aldrighetti fue 5° en la carrera Sprint

Foto: Franco Urchipía. El reginense Ciarrochi aprovechó la oportunidad para lucir el "1" ante su gente.

Buena remontada ante su gente del reginense Facundo Aldrighetti en la competencia Sprint del Top Race V6, otra de las categorías que acelera y deleita al público de la región este fin de semana en el Autódromo Parque Ciudad de General Roca.

Con el Chevrolet Cruze del Halcón Motorsport, el rionegrino, que regresó especialmente a la divisional para esta novena programación de la temporada, culminó 5° en el aperitivo del sábado, que tuvo al neuquino Sami Mendaña como el mejor de la región.

Aldrighetti partió desde el 8° lugar tras la inversión de grilla. Allí cayó tras ser el mejor en la prueba de clasificación y quedarse con la Pole Position. Los ocho mejores ubicados invierten sus posiciones de acuerdo a lo que estipula el reglamento, por lo que el reginense tuvo que sacar los remos.

La victoria en esta primera carrera de la categoría en el circuito roquense correspondió al piloto oriundo de Lomas del Mirador, Nereo Queijeiro, que a bordo del Fiat Cronos del Octanos Competición se impuso tras completar el tiempo reglamentario de 15 minutos más una vuelta con un total de 9 giros.

En el segundo puesto terminó el piloto de Mar del Plata, Diego Verriello, mientras que tercero, y completando el podio, arribó el neuquino Sami Mendaña, otro de los destacados de la jornada ante el público regional, quien lleva el 107 en los laterales.

Los otros abanderados de la región, los neuquinos Franco Rossomanno y Martín Alessi, no lograron completar la prueba.

En su debut a nivel nacional, el neuquino Escobar logró destacarse en los primeros planos.

Escobar, al podio

En su debut en el automovilismo nacional, el joven neuquino Agustín Escobar se destacó finalizando en el 3° puesto de la primera final del fin de semana para la Fórmula Nacional.

Escobar, de 17 años, compite en el equipo que encabeza su padre Javier y en su estreno absoluto dio la nota subiendo al podio en el comienzo de la octava fecha del campeonato 2026.

Distinta suerte corrió para Tomás López, que lamentablemente no pudo completar vuelta alguna en la carrera ganada por el puntaltense Milton Cudina, otro que tuvo un debut sobresaliente.