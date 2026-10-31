El INTA amplía su equipo técnico para facilitar las certificaciones vinculadas a la exención del IVA a la adquisición de mallas antigranizo

El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), a través de su Centro Regional Patagonia Norte, informa que, mediante la Disposición N.º DI-2026-780-APN-DN#INTA, se oficializó la actualización de los profesionales responsables de emitir las certificaciones técnicas vinculadas a la instalación de sistemas de protección antigranizo.

Esta medida permite fortalecer la capacidad de respuesta institucional, garantizar la continuidad del servicio y facilitar las gestiones de los productores que buscan acceder a los beneficios impositivos contemplados en la legislación vigente.

La producción frutícola de los valles irrigados de Patagonia Norte enfrenta importantes desafíos climáticos, especialmente las tormentas de granizo, que pueden ocasionar pérdidas económicas significativas y afectar el trabajo de toda una temporada. El uso de mallas antigranizo se ha consolidado como una estrategia clave para resguardar los frutales frente a los fenómenos climáticos adversos.

La rapidez con la que una tormenta puede ocasionar daños importantes en la producción pone de manifiesto la relevancia de contar con sistemas de protección adecuados. Si bien la inversión inicial representa una limitación para muchos productores, los beneficios que ofrece esta tecnología, como la reducción de los daños ocasionados por el granizo, el viento y el asoleado, la convierten en una herramienta muy importante para la actividad agrícola.

En este contexto, la instalación de sistemas de protección de mallas antigranizo representa una inversión muy importante para resguardar los cultivos, reducir riesgos y mejorar la competitividad del sector.

La intervención técnica del INTA permite certificar los elementos necesarios para estas instalaciones, documentación requerida en el marco del régimen legal que contempla la exención del IVA, contribuyendo a facilitar el acceso de los productores a este beneficio.

Profesionales habilitados en Patagonia Norte



La nueva disposición establece que las certificaciones estarán a cargo de los siguientes profesionales del Centro Regional Patagonia Norte:

Soledad Urraza

Neuquen capital y localidades aledañas

Tel. 1167933406

Mail: urraza.soledad@inta.gob.ar



Neuquen capital y localidades aledañas Tel. 1167933406 Mail: urraza.soledad@inta.gob.ar Pablo Núñez

Centenario, Plottier, Chañar

Tel. 299 6342007

Mail: nunez.pablo@inta.gob.ar



Centenario, Plottier, Chañar Tel. 299 6342007 Mail: nunez.pablo@inta.gob.ar Mariela Curetti

Allen, Guerrico, J.J. Gómez

Tel. 2984 439000

Mail: curetti.mariela@inta.gob.ar



Allen, Guerrico, J.J. Gómez Tel. 2984 439000 Mail: curetti.mariela@inta.gob.ar Betina Mauricio

Cipolletti, Fernández. Oro, Allen, Cinco Saltos, Cordero, Barda del Medio, Campo Grande, Catriel

Tel. 2996336485

Mail: mauricio.betina@inta.gob.ar



Cipolletti, Fernández. Oro, Allen, Cinco Saltos, Cordero, Barda del Medio, Campo Grande, Catriel Tel. 2996336485 Mail: mauricio.betina@inta.gob.ar Patricia Catoira

Roca, Cervantes, Mainque, Huergo

Tel. 1168040395

Mail: catoira.patricia@inta.gob.ar



Roca, Cervantes, Mainque, Huergo Tel. 1168040395 Mail: catoira.patricia@inta.gob.ar Sergio Ziaurriz

Villa Regina, General Godoy, Chichinales, Valle Azul

Tel. 2984 813821

Mail: ziaurriz.sergio@inta.gob.ar



Villa Regina, General Godoy, Chichinales, Valle Azul Tel. 2984 813821 Mail: ziaurriz.sergio@inta.gob.ar Segismundo De Plácido

Chimpay, Belisle, Darwin, Choele Choel, Luis Beltrán, Lamarque, Pomona, Río Colorado (solo Whatsapp)

Tel. 2984502778

Mail: deplacido.segismundo@inta.gob.ar

La actualización de estos referentes busca ampliar la capacidad operativa del organismo y brindar una respuesta más ágil a las necesidades del sector frutícola de Río Negro y Neuquén.

Los productores cuentan hoy con la posibilidad de incorporar malla antigranizo en sus chacras.



El INTA cumple un rol técnico fundamental en la certificación de los materiales necesarios para instalar mallas antigranizo en explotaciones frutícolas, a fin de que los productores puedan acceder a la exención del Impuesto al Valor Agregado (IVA) prevista por la normativa nacional.

Cómo interviene el INTA en este proceso



El INTA interviene para verificar y certificar que los materiales solicitados sean necesarios y adecuados para la instalación del sistema de protección antigranizo en una explotación agrícola. Sus funciones son las siguientes:

1. Evaluar el proyecto de instalación: el productor o empresa presenta la información de la chacra, su ubicación, la superficie que desea cubrir, el tipo de producción -por ejemplo, perales o manzanos—, el sistema de conducción y el marco de plantación.

2. Determinar los materiales necesarios: analiza el proyecto y establece la cantidad y las características de los insumos autorizados para instalar la estructura antigranizo

3. Emitir los certificados correspondientes

Una vez aprobado el proyecto, emite formularios de certificación individuales por tipo de insumo, indicando las cantidades autorizadas y los datos requeridos para identificar al proveedor

4. Facilitar el acceso al beneficio fiscal

El productor presenta los certificados al proveedor, que debe documentar la venta con la exención del IVA cuando se cumplen los requisitos legales.

Entre los materiales que pueden incluirse en la certificación se encuentran la malla antigranizo, la materia prima para fabricarla y los materiales y elementos necesarios para instalar el sistema.

El compromiso del INTA con los productores



Desde el INTA Patagonia Norte se destaca la importancia de sostener estos servicios técnicos, que permiten acompañar a los productores en sus inversiones y facilitar el cumplimiento de los requisitos establecidos por la normativa.

Esta iniciativa reafirma el compromiso institucional con el desarrollo regional, la protección de la producción y el fortalecimiento de una fruticultura sostenible y competitiva.

Con más profesionales habilitados para realizar las certificaciones, el INTA Experimental Alto Valle y sus agencias de extensión rural continúan acercando herramientas concretas a los productores, contribuyendo a proteger sus inversiones y acompañar el crecimiento de una de las principales actividades económicas de la región.

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