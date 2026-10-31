El INTA amplía su equipo técnico para facilitar las certificaciones vinculadas a la exención del IVA a la adquisición de mallas antigranizo
La institución actualizó y amplió la nómina de profesionales habilitados para certificar los elementos necesarios para la instalación de sistemas de protección antigranizo, facilitando a los productores frutícolas de Río Negro y Neuquén el acceso a las certificaciones requeridas para gestionar el beneficio de exención del IVA previsto en la normativa vigente.
El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), a través de su Centro Regional Patagonia Norte, informa que, mediante la Disposición N.º DI-2026-780-APN-DN#INTA, se oficializó la actualización de los profesionales responsables de emitir las certificaciones técnicas vinculadas a la instalación de sistemas de protección antigranizo.
Esta medida permite fortalecer la capacidad de respuesta institucional, garantizar la continuidad del servicio y facilitar las gestiones de los productores que buscan acceder a los beneficios impositivos contemplados en la legislación vigente.
La producción frutícola de los valles irrigados de Patagonia Norte enfrenta importantes desafíos climáticos, especialmente las tormentas de granizo, que pueden ocasionar pérdidas económicas significativas y afectar el trabajo de toda una temporada. El uso de mallas antigranizo se ha consolidado como una estrategia clave para resguardar los frutales frente a los fenómenos climáticos adversos.
La rapidez con la que una tormenta puede ocasionar daños importantes en la producción pone de manifiesto la relevancia de contar con sistemas de protección adecuados. Si bien la inversión inicial representa una limitación para muchos productores, los beneficios que ofrece esta tecnología, como la reducción de los daños ocasionados por el granizo, el viento y el asoleado, la convierten en una herramienta muy importante para la actividad agrícola.
En este contexto, la instalación de sistemas de protección de mallas antigranizo representa una inversión muy importante para resguardar los cultivos, reducir riesgos y mejorar la competitividad del sector.
La intervención técnica del INTA permite certificar los elementos necesarios para estas instalaciones, documentación requerida en el marco del régimen legal que contempla la exención del IVA, contribuyendo a facilitar el acceso de los productores a este beneficio.
Profesionales habilitados en Patagonia Norte
La nueva disposición establece que las certificaciones estarán a cargo de los siguientes profesionales del Centro Regional Patagonia Norte:
- Soledad Urraza
Neuquen capital y localidades aledañas
Tel. 1167933406
Mail: urraza.soledad@inta.gob.ar
- Pablo Núñez
Centenario, Plottier, Chañar
Tel. 299 6342007
Mail: nunez.pablo@inta.gob.ar
- Mariela Curetti
Allen, Guerrico, J.J. Gómez
Tel. 2984 439000
Mail: curetti.mariela@inta.gob.ar
- Betina Mauricio
Cipolletti, Fernández. Oro, Allen, Cinco Saltos, Cordero, Barda del Medio, Campo Grande, Catriel
Tel. 2996336485
Mail: mauricio.betina@inta.gob.ar
- Patricia Catoira
Roca, Cervantes, Mainque, Huergo
Tel. 1168040395
Mail: catoira.patricia@inta.gob.ar
- Sergio Ziaurriz
Villa Regina, General Godoy, Chichinales, Valle Azul
Tel. 2984 813821
Mail: ziaurriz.sergio@inta.gob.ar
- Segismundo De Plácido
Chimpay, Belisle, Darwin, Choele Choel, Luis Beltrán, Lamarque, Pomona, Río Colorado (solo Whatsapp)
Tel. 2984502778
Mail: deplacido.segismundo@inta.gob.ar
La actualización de estos referentes busca ampliar la capacidad operativa del organismo y brindar una respuesta más ágil a las necesidades del sector frutícola de Río Negro y Neuquén.
El INTA cumple un rol técnico fundamental en la certificación de los materiales necesarios para instalar mallas antigranizo en explotaciones frutícolas, a fin de que los productores puedan acceder a la exención del Impuesto al Valor Agregado (IVA) prevista por la normativa nacional.
Cómo interviene el INTA en este proceso
El INTA interviene para verificar y certificar que los materiales solicitados sean necesarios y adecuados para la instalación del sistema de protección antigranizo en una explotación agrícola. Sus funciones son las siguientes:
1. Evaluar el proyecto de instalación: el productor o empresa presenta la información de la chacra, su ubicación, la superficie que desea cubrir, el tipo de producción -por ejemplo, perales o manzanos—, el sistema de conducción y el marco de plantación.
2. Determinar los materiales necesarios: analiza el proyecto y establece la cantidad y las características de los insumos autorizados para instalar la estructura antigranizo
3. Emitir los certificados correspondientes
Una vez aprobado el proyecto, emite formularios de certificación individuales por tipo de insumo, indicando las cantidades autorizadas y los datos requeridos para identificar al proveedor
4. Facilitar el acceso al beneficio fiscal
El productor presenta los certificados al proveedor, que debe documentar la venta con la exención del IVA cuando se cumplen los requisitos legales.
Entre los materiales que pueden incluirse en la certificación se encuentran la malla antigranizo, la materia prima para fabricarla y los materiales y elementos necesarios para instalar el sistema.
El compromiso del INTA con los productores
Desde el INTA Patagonia Norte se destaca la importancia de sostener estos servicios técnicos, que permiten acompañar a los productores en sus inversiones y facilitar el cumplimiento de los requisitos establecidos por la normativa.
Esta iniciativa reafirma el compromiso institucional con el desarrollo regional, la protección de la producción y el fortalecimiento de una fruticultura sostenible y competitiva.
Con más profesionales habilitados para realizar las certificaciones, el INTA Experimental Alto Valle y sus agencias de extensión rural continúan acercando herramientas concretas a los productores, contribuyendo a proteger sus inversiones y acompañar el crecimiento de una de las principales actividades económicas de la región.
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