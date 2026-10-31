TC2000: toda la jornada en el autódromo de Roca en fotos

El TC2000 desembarcó este fin de semana en el autódromo Parque de General Roca en el marco de la 10° fecha del año, a la que Matías Rossi llega como líder con 159 unidades. Franco Vivian dominó la clasificación de la categoría más tecnológica del país, superando por 320 milésimas al Toyota Corolla Cross oficial del entrerriano Emiliano Stang, el segundo más veloz.

En el tercer lugar finalizó el chaqueño Lucas Carabajal, a 362 milésimas, con el VW Nivus del Halcón Motorsport. Los tres más rápidos de la clasificación son candidatos a la corona a falta de tres programaciones para el telón final. Acá están las fotos de la jornada en el autódromo roquense.

Federico Iribarne regresó al TC2000 con una Nissan Kicks. Fotos: (Franco Urchipía)

La última presentación del TC2000 en General Roca se disputó el 17 de agosto de 2025, cuando la categoría regresó al Autódromo Parque Ciudad después de seis años de ausencia. En la sexta fecha del campeonato, Matías Rossi se quedó con la victoria a bordo de su Toyota Corolla Cross, tras superar a Diego Ciantini y Nicolás Palau.

El piloto de Toyota consiguió así su primer triunfo de la temporada y alcanzó las 44 victorias en la categoría, igualando a Juan Manuel Silva como el segundo máximo ganador histórico.

El podio lo completaron Emiliano Stang, compañero de Rossi en Toyota, y Nicolás Palau, con el Volkswagen Nivus del Halcón Motorsport.

Facundo Aldrighetti no tuvo una buena clasificación en el TC2000 pero dará pelea el domingo.

La carrera también marcó un hito, ya que fue la primera vez que los nuevos SUV del TC2000 compitieron en el trazado rionegrino. Con ese resultado, Rossi recuperó el liderazgo del campeonato y Toyota celebró un contundente 1-2 en su regreso a General Roca.

El neuquino Agustín Escobar, tercero en la primera final de la Fórmula Nacional.