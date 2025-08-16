Torneo Clausura: Platense bajó a San Lorenzo con un polémico arbitraje de Beligoy

En un partido que no estuvo exento de polémicas, Platense le ganó 2-1 a San Lorenzo en Vicente López, por la quinta fecha del Torneo Clausura. El Calamar consiguió su primer triunfo en el certamen y además, le quitó el invicto al Ciclón.

El árbitro Sebastián Martínez Beligoy se llevó todas las miradas del encuentro porque expulsó en el primer tiempo al capitán local Ignacio Vázquez y a Alexis Cuello, ambos por doble amarilla, lo que encendió las quejas del conjunto de Vicente López.

En el inicio del encuentro, un envío al área de Franco Baldassarra generó un error de Elías Báez que terminó en el primer gol de Ronaldo Martínez. Minutos más tarde, el propio Báez se redimió y empató de tiro libre tras la primera roja de la tarde sabatina.

Sin embargo, en tiempo de descuento de la etapa inicial, otra vez Ronaldo Martínez apareció en el área para empujar un centro de Franco Zapiola y sellar el 2-1 parcial.

En el complemento, Platense bajó la intensidad y se replegó, mientras que San Lorenzo intentó pero sin demasiadas ideas en ataque. El Calamar cerró espacios y resistió con orden defensivo.

La última polémica llegó en el final, cuando un manotazo de Augusto Lotti sobre Ignacio Perruzzi pasó inadvertido para el árbitro y tampoco fue revisado por el VAR, lo que desató la bronca azulgrana.

¿ERA ROJA A LOTTI POR AGRESIÓN A PERRUZZI? Martínez Beligoy no sancionó nada…



📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/PI6xUIqQSK — SportsCenter (@SC_ESPN) August 16, 2025

San Lorenzo no perdía en Vicente López desde 1997, cuando el Calamar lo había derrotado 3-1 en el Clausura de ese año.

Con esta victoria, Platense quedó bien posicionado en su zona, en puestos de clasificación a los octavos de final del Clausura, mientras que San Lorenzo dejó pasar la chance de quedar como único líder y ahora comparte la cima de la Zona B con River.