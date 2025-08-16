Sobre el final, Racing perdió con Tigre en Avellaneda con polémicas: expulsaron a Costas y se complica en el Clausura

Racing perdió 2-1 ante Tigre en el Cilindro de Avellaneda. El Matador dio vuelta el marcador en el cierre del encuentro. El equipo de Gustavo Costas, que presentó una formación alternativa pensando en la revancha del martes contra Peñarol por los octavos de final de la Copa Libertadores, dejó escapar tres puntos claves.

Racing que terminó con diez hombres por la expulsión de Franco Pardo, se había puesto en ventaja con un gol de Adrián Balboa a los 43 minutos del primer tiempo. Sin embargo, el Matador reaccionó en el final y lo dio vuelta con tantos de Braian Martínez, de penal, a los 90′, e Ignacio Russo a los 93′.

Más allá de la necesidad de sumar para escapar de los últimos puestos de la Zona A, el técnico académico eligió cuidar titulares y realizó nueve modificaciones respecto de la derrota en Montevideo. Solo Gabriel Arias y Nazareno Colombo repitieron en el once inicial.

El desarrollo mostró a un Racing con iniciativa, pero impreciso en ataque y con problemas defensivos. Arias tuvo que intervenir en un mano a mano frente a Russo, aunque la jugada fue invalidada por un offside inexistente. Balboa fue el más peligroso y, tras varios intentos, marcó el 1-0 con un derechazo en el área sobre el cierre del primer tiempo.

En el complemento, Pardo vio la segunda amarilla en apenas segundos y dejó a su equipo con diez jugadores. Tigre, con un hombre más, se adueñó de la pelota y fue a buscar el empate. La igualdad llegó sobre la hora. Herrera, tras revisión en el VAR, sancionó un penal de Gabriel Rojas sobre Russo que Braian Martínez cambió por gol.

La tensión creció en el final y Gustavo Costas perdió los estribos en sus reclamos hacia el árbitro. El DT fue expulsado y, en el contragolpe posterior a una chance clara de Racing, Russo sentenció el 2-1 para Tigre.

Con esta victoria, el conjunto de Diego Dabove alcanzó los 7 puntos y se metió en zona de pelea en el Clausura. En la próxima fecha recibirá a Independiente Rivadavia. Racing, que todavía no ganó en el Cilindro en el semestre y suma apenas 4 unidades, se jugará todo el martes contra Peñarol en la Libertadores y luego visitará a Argentinos Juniors por el torneo local.