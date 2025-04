Tremenda confesión de Serena Williams sobre el doping de Jannik Sinner

Serena Williams, leyenda del tenis y dueña de 23 títulos de Grand Slam, se metió en un tema espinoso, como el caso de doping de Jannik Sinner y fue contundente. “Si lo hubiera hecho yo me habrían condenado a 20 años”, afirmó la tenista de Estados Unidos, retirada de la actividad profesional en 2022.

En una entrevista con la revista Time, la exnúmero 1 del mundo elogió la manera de competir del italiano, pero también se mostró crítica con la situación. “Me encanta, me encanta su juego. Es genial para el deporte. No le deseo ningún mal a Sinner, el tenis masculino lo necesita”. Pero al mismo tiempo volvió a marcar un contraste en los estándares de sanción: “Seamos sinceras: si hubiera sido yo me habrían quitado los Grand Slams”.

Además, recordó cómo era ella misma en su estadía en el circuito con los temas relacionados al doping: “Siempre fui extremadamente cuidadosa con lo que ingería. No tomaba nada más fuerte que Advil por miedo a ingerir algo que pudiera meterme en problemas”.

Variables en términos de género

Incluso llegó a mencionar de forma indirecta las variables que hay en términos de género para tomar decisiones fuertes como las sanciones por doping: “Un escándalo de sustancias para mejorar el rendimiento me habría llevado a la cárcel. Te habrías enterado de ello en otro multiverso”, sentenció.

Serena también comparó esta situación con la que vivió María Sharapova, quien en 2016 recibió 15 meses de castigo después de haber dado positivo por meldonium: “Es raro, pero no dejo de pensar en María todo este tiempo. No puedo evitar sentir empatía por ella”, dijo Williams.

¿Cuál fue la sanción a Sinner?

Jannik Sinner recibió una suspensión de tres meses luego de dar positivo por una sustancia prohibida. Según el propio jugador, fue un fisioterapeuta quien le administró el compuesto sin intención de dopaje. La Agencia Internacional de Integridad del Tenis (ITIA) avaló esta explicación y concluyó que la cantidad encontrada era tan baja que no implicaba una ventaja competitiva.

Sinner no perdió puntos en el ranking ni se perdió torneos importantes.

Aun así, la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) presionó para una sanción más prolongada, de hasta un año. Finalmente, en febrero de este año se llegó a un acuerdo que le permitió a Sinner no perderse ningún torneo importante.

El mal recuerdo de Jarry

En febrero, cuando se conoció la sanción a Jannik Sinner, uno de los primeros en referirse al tema fue el Nicolás Jarry, quien fue castigado en 2019 por ingerir unas vitaminas que estaban contaminadas. En esa ocasión, pese a que el chileno probó su inocencia, sufrió un castigo de 11 meses, perdió el ranking y debió empezar desde cero.

Jarry también se había mostrado crítico con el tema Sinner.

“Leí que declararon que no hubo intención ni que sacó ventaja. Creo que hay muchísimos casos en los que pasa eso, incluido el mío“, dijo el Príncipe. “Si es así de simple, de solo tener tres meses (de sanción), deberían ser así con todo el mundo. Es un trago amargo”, añadió.