Guiso de moñitos: la receta fácil, económica y perfecta para los días de frío

Cuando bajan las temperaturas, los platos calientes y abundantes vuelven a ganar protagonismo en muchas cocinas. Entre las recetas más elegidas aparecen los guisos caseros, ideales para compartir, rendidores y fáciles de hacer.

Uno de los que más se destaca en estos días es el guiso de fideos moñitos con carne y verduras, una preparación económica, simple y muy sabrosa que puede resolverse con ingredientes básicos que casi siempre hay en casa.

Qué ingredientes lleva el guiso de moñitos

Para esta receta vas a necesitar:

1/2 paquete de fideos moñitos

3/4 kilo de carne

2 cebollas

1/2 morrón

1 zanahoria cortada

2 tazas de puré de tomate

2 tazas de caldo de pollo o verduras

Sal, pimienta, pimentón, orégano, ajo y condimentos a gusto

Un chorrito de aceite

Paso a paso: cómo preparar este guiso fácil y rendidor

1. Cocinar la base

En una olla grande, colocar un chorrito de aceite y rehogar la cebolla, el morrón y la zanahoria hasta que estén tiernos.

2. Agregar la carne

Incorporar la carne cortada en cubos pequeños y cocinar hasta sellarla bien. Sumar sal, pimienta, ajo, pimentón y orégano.

3. Incorporar el tomate y el caldo

Agregar el puré de tomate y las dos tazas de caldo. Cocinar a fuego medio o bajo durante unos 25 minutos para que los sabores se integren.

4. Sumar los fideos

Cuando la preparación esté lista, incorporar los fideos moñitos y cocinar hasta que estén tiernos.

El tip para que quede más rico

Si te gusta más jugoso, podés agregar un poco más de caldo sobre el final de la cocción. Y para darle un toque extra de sabor, muchos recomiendan servirlo con queso rallado por encima.

Además de ser práctico y económico, este tipo de guisos tiene otra ventaja: permite adaptar ingredientes según lo que haya en casa y rendir varias porciones, algo ideal para los días fríos de otoño e invierno.