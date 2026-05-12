Guiso de moñitos: la receta fácil, económica y perfecta para los días de frío
Con pocos ingredientes y en menos de 30 minutos, este guiso de fideos moñitos se convirtió en una de las recetas más buscadas para el otoño. Cómo prepararlo paso a paso.
Cuando bajan las temperaturas, los platos calientes y abundantes vuelven a ganar protagonismo en muchas cocinas. Entre las recetas más elegidas aparecen los guisos caseros, ideales para compartir, rendidores y fáciles de hacer.
Uno de los que más se destaca en estos días es el guiso de fideos moñitos con carne y verduras, una preparación económica, simple y muy sabrosa que puede resolverse con ingredientes básicos que casi siempre hay en casa.
Qué ingredientes lleva el guiso de moñitos
Para esta receta vas a necesitar:
- 1/2 paquete de fideos moñitos
- 3/4 kilo de carne
- 2 cebollas
- 1/2 morrón
- 1 zanahoria cortada
- 2 tazas de puré de tomate
- 2 tazas de caldo de pollo o verduras
- Sal, pimienta, pimentón, orégano, ajo y condimentos a gusto
- Un chorrito de aceite
Paso a paso: cómo preparar este guiso fácil y rendidor
1. Cocinar la base
En una olla grande, colocar un chorrito de aceite y rehogar la cebolla, el morrón y la zanahoria hasta que estén tiernos.
2. Agregar la carne
Incorporar la carne cortada en cubos pequeños y cocinar hasta sellarla bien. Sumar sal, pimienta, ajo, pimentón y orégano.
3. Incorporar el tomate y el caldo
Agregar el puré de tomate y las dos tazas de caldo. Cocinar a fuego medio o bajo durante unos 25 minutos para que los sabores se integren.
4. Sumar los fideos
Cuando la preparación esté lista, incorporar los fideos moñitos y cocinar hasta que estén tiernos.
El tip para que quede más rico
Si te gusta más jugoso, podés agregar un poco más de caldo sobre el final de la cocción. Y para darle un toque extra de sabor, muchos recomiendan servirlo con queso rallado por encima.
Además de ser práctico y económico, este tipo de guisos tiene otra ventaja: permite adaptar ingredientes según lo que haya en casa y rendir varias porciones, algo ideal para los días fríos de otoño e invierno.
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