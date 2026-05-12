Ya hay fecha para esquiar en Batea Mahuida: cuánto salen los pases en el cerro más accesible de la Patagonia

Patagonia 2026: este centro de esquí abre en julio y tendrá pases más baratos que otros destinos de nieve.

El Parque de Nieve Batea Mahuida de Villa Pehuenia Moquehue confirmó la apertura de su temporada invernal para el miércoles 1 de julio, aunque aclararon que esto estará sujeto a las condiciones climáticas y al nivel de acumulación de nieve.

Este centro invernal está ubicado a pocos kilómetros de Villa Pehuenia y tiene vistas al lago Aluminé y al volcán Batea Mahuida. Se ha consolidado como uno de los destinos más característicos de la nieve neuquina, tanto por su paisaje como por su modelo de gestión comunitaria, impulsado por la comunidad mapuche Puel.

Desde la administración del parque informaron que el horario de funcionamiento será todos los días de 9 a 17, también condicionado por las condiciones meteorológicas y la seguridad operativa en pista.

Tarifas, temporadas y modalidades de acceso

En cuanto al esquema tarifario, se estableció que la temporada alta se extenderá desde la apertura hasta el lunes 17 de agosto inclusive, mientras que la temporada baja comenzará el martes 18 de agosto y se mantendrá hasta el cierre del complejo.

Asimismo, se confirmó la modalidad de pase de medio día, que permitirá el acceso a partir de las 13 y hasta el cierre de la jornada, ampliando las opciones para visitantes que planifican estadías más cortas.

El centro invernal abre sus puertas el primero de julio. Foto: gentileza

El beneficio para residentes alcanzará a personas con domicilio comprobable en Villa Pehuenia, Moquehue, Lonco Luan, Aluminé y Zapala, como parte de una política orientada a fortalecer el acceso local y regional a las actividades invernales.

En relación con el acceso de menores, se informó que el pase será obligatorio a partir de los seis años inclusive.

Un destino emblemático de la nieve neuquina

Con su propuesta orientada al esquí, el snowboard y las actividades recreativas en la nieve, Batea Mahuida se posiciona como uno de los centros más elegidos de la provincia, especialmente por familias y visitantes que buscan una experiencia cercana, accesible y en contacto directo con la naturaleza.

La confirmación del cronograma de temporada permite anticipar la planificación del invierno 2026, en un contexto donde la nieve neuquina continúa consolidándose como uno de los principales atractivos turísticos de la Patagonia.

El parque de nieve Batea Mahuida, administrado por la comunidad mapuche Puel, cerró anticipadamente su temporada 2025 debido a la falta de nieve en la cordillera neuquina. Foto: archivo.

Cuánto sale esquiar en el Cerro Batea Mahuida de Villa Pehuenia

El pase diario completo para turistas costará $60.000 en temporada alta y $50.000 en temporada baja. En tanto, el pase de medio día tendrá un valor de $48.000 y $42.000, respectivamente.

Para residentes de Villa Pehuenia, Moquehue, Lonco Luan, Aluminé y Zapala habrá tarifas especiales durante toda la temporada: el pase diario completo saldrá $46.000 y el medio día $25.000.

En cuanto al alquiler de equipos de esquí o snowboard, el valor será de $35.000 por día completo y $28.000 por medio día.

También se difundieron las tarifas de la escuela de esquí y snowboard:

Clase individual: $50.000

Clase para dos personas: $88.000

Clase grupal de una hora: $42.000 por persona (mínimo tres y máximo cinco personas)

Desde el centro de esquí aclararon que las clases no se reservan con anticipación.