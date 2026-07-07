Triunfazo de Djokovic, nueva semifinal en Wimbledon y otro récord batido a Federer

(AP) El serbio vuelve a verse las caras con Sinner, tal como ocurrió este año en las semifinales de Australia. Aquel día fue victoria de Nole.

Con la fórmula de Messi. A los 39 años, Novak Djokovic logró clasificarse hoy a otra semifinal de Wimbledon, el tercer Grand Slam de la temporada, luego de otra memorable actuación en la Catedral del tenis mundial.

«La edad es solo un número», había manifestado días atrás el serbio, 7° preclasificado del torneo, que hoy logró avanzar en el All England con otra brillante muestra de grandeza, consiguiendo además batir otro récord para su carrera profesional.

Nole, ganador de Wimbledon en siete oportunidades, se quedó con un maratónico encuentro hoy, de más de cinco horas, frente al canadiense Felix Auger-Aliassime (4°), venciendo con parciales de 7-6 (10), 3-6, 6-3, 6-7 (4) y 7-6 (4).

¡¡NOVAK DJOKOVIC ESTÁ EN SEMIFINALES DE #WIMBLEDON!! 🐐🇷🇸



📺 Mirá el mejor tenis en el Plan Premium de Disney Plus. pic.twitter.com/AuYatqZC7D — ESPN Tenis (@ESPNtenis) July 7, 2026

El triunfo de hoy le valió al serbio instalarse por 55ª vez entre los cuatro mejores de un torneo Major, 15ª en La Catedral y la octava de forma consecutiva, rompiendo otro récord del suizo Roger Federer, que lo había logrado siete veces en fila entre 2003 y 2009.

También se transformó en el segundo tenista más longevo en avanzar a semifinales en Londres, tan solo superado por el australiano Ken Rosewall, el cual lo logró en 1974 con 39 años y 246 días.

En busca de una nueva final, Djokovic deberá bailar con la más difícil, medirse ante el N°1 del mundo, el italiano Jannik Sinner, que hoy trabajó más de la cuenta para dejar en el camino al potente alemán Jan-Lennard Struff (74°), una de las revelaciones del torneo, ganándole por 7-5, 7-6 (4) y 6-3.

Djokovic y Sinner se vieron las caras este año en las semifinales del Abierto de Australia. Allí, Nole se hizo enorme para vencer al italiano y avanzar al cruce decisivo, donde finalmente caería ante el español Carlos Alcaraz.