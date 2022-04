Troglio renunció tras el papelón de San Lorenzo en la Copa Argentina

Pedro Troglio renunció como técnico de San Lorenzo, tras la temprana eliminación de la Copa Argentina, al caer 4-2 por penales ante Racing de Córdoba, equipo que milita en el Torneo Federal A.

«Me pidieron que siga, pero decidí dar un paso al costado para descomprimir», sostuvo Pedro Troglio.

“Esto es responsabilidad exclusiva del entrenador. Pensé que se podía cambiar, pero no se dio. Los dirigentes me pidieron que me quede hasta mayo, pero no me parece lógico ni justo quedarme en el club, a cualquier costo”, sostuvo el exDT de Gimnasia La Plata, Independiente y Argentinos Juniors, entre otras instituciones.

“Estuve con el presidente (Horacio Arreceygor) en el vestuario y me pidió que aguante hasta mayo. Son cinco partidos, pero creo que no es lo conveniente. Les doy la libertad a los directivos para que en mayo puedan armar lo que quieran”, añadió Troglio.

Así puso fin a su paso por el banco del Ciclón que tuvo una victoria oficial en diez partidos disputados.

San Lorenzo combina la crisis institucional con la futbolística. Hace cinco años que no encuentra estabilidad con un DT y el año pasado se tomó licencia su presidente Marcelo Tinelli.

Además, atraviesa problemas económicos serios debido a las deudas con jugadores y entrenadores. Por varias temporadas el club de Boedo firmó contratos altos que no pudo pagar y que, además, no le redituaron en lo deportivo. Hoy el plantel está pauperizado. La salida de Troglio tiene lógica desde los malos resultados pero es evidente que no solucionará nada, a menos que haya un orden dirigencial.

#ESPNF10 RENUNCIÓ TROGLIO: las palabras del entrenador, luego de dejar su cargo como DT de San Lorenzo.@ESPNFutbolArg pic.twitter.com/43q6tKF3fE — SportsCenter (@SC_ESPN) April 14, 2022