Turismo Pista: importante comitiva de nuestra región dice presente este fin de semana en Rosario

Semáforo verde para el comienzo del quinto compromiso del año para el Turismo Pista, una de las categorías más taquilleras del momento en la agenda automovilística del país.

El Autódromo de Rosario recibe desde hoy a los más de 130 autos, divididos en tres clases, para dar rienda a otro gran espectáculo motor, con una importante presencia de representates de nuestra región.

En la Clase 3, el equipo del cipoleño Javier Moreiro renueva la ilusión y va por la revancha de victoria junto al chubutense Luciano Farroni (Peugeot 208), luego del brillante 2° puesto logrado en la pasada competencia de San Jorge.

Luciano Farroni (izquierda de la imagen), celebrando el 2° puesto obtenido en la pasada carrera de San Jorge.

También se alistará en boxes el de Marcos Juárez, Martín Chialvo (Toyota Etios), y el cordobés Matías Cravero, flamante incorporación del team a bordo de un Toyota Etios.

Farroni, 7° en el campeonato que lidera Federico Hermida (Etios), es la carta fuerte del team rionegrino, aunque Moreiro confía en también dar batalla con Chialvo y Cravero, dos nombres pesados en el automovilismo nacional.

En la divisional mayor, también nos representarán el neuquino Martín Alessi (Toyota Etios- Robledo Competición), el cipoleño Marco Flores (Toyota Etios- Equipo propio) y el de General Conesa Mariano Lavayén (Toyota Etios- ZP Sport).

El de Viedma, Luciano Van Doorn, suma vueltas y mucha experiencia en la Clase 2.

En cuanto a la entrenida Clase 2, la bandera de la región la portarán el de Allen, Saúl Eidilstein (Ford Ka- Curly Racing) y el viedmense Luciano Van Doorn (VW Up- MS Sport). Este último es el mejor ubicado de los dos en el certamen, ocupando el 23° puesto.

La actividad oficial se inicia hoy con entrenamientos oficiales y primeras tandas de clasificación para la Clase 1 y Clase 2, respectivamente. Mañana será el turno también de la mayor.