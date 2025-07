Ugo Carabelli no pudo avanzar a la final del ATP 250 de Umag en Croacia

El argentino Camilo Ugo Carabelli quedó eliminado en las semifinales del ATP de Umag, tras caer en sets corridos ante Luciano Darderi por 7-6(6) y 6-3. Carabelli, que venía de alcanzar instancias definitorias en el circuito, no logró sostener el ritmo frente al jugador nacido en Villa Gesell que actualmente representa a Italia.

El encuentro, disputado sobre polvo de ladrillo, exhibió un juego parejo en el primer set, sin oportunidades de quiebre para ninguno de los dos. Carabelli dispuso de un set point en el tiebreak, pero no pudo concretarlo. Darderi capitalizó su única chance y se llevó la manga inicial.

Two weeks, two finals 🙌



Darderi defeats Ugo Carabelli 7-6 6-3, joining Alcaraz & Baez as the only players to reach 3 finals on clay this year!@Lucianodarderi_ #CroatiaOpenUmag pic.twitter.com/SJDnm0R92T