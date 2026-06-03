«El activo frutícola más subvaluado del hemisferio sur»: un informe destaca a una región argentina como oportunidad de inversión

La fruticultura argentina, y particularmente la producción de peras y manzanas de la Patagonia, posee un potencial de crecimiento que todavía no se refleja plenamente en sus niveles de exportación ni en las inversiones que recibe. Esa es una de las principales conclusiones de un informe elaborado por el analista de mercados agroalimentarios Miguel Ángel Giacinti, que evalúa las oportunidades y riesgos del negocio frutícola a escala global.

A través de la metodología PIN (Positivo, Interesante y Negativo), el trabajo analiza tanto la situación internacional del sector como el posicionamiento de Argentina dentro del mercado frutícola mundial. Según el documento, la combinación de recursos naturales, experiencia productiva, reconocimiento comercial y una demanda internacional sostenida coloca al país en una posición privilegiada para captar inversiones de largo plazo, aunque persisten desafíos vinculados al contexto macroeconómico y a la competitividad.

Argentina y la Patagonia: potencial exportador, reputación y desafíos

En el apartado dedicado a Argentina, Giacinti sostiene que el país constituye «el activo frutícola más subvaluado del hemisferio sur». El análisis destaca la diversidad productiva nacional, desde los cítricos del NOA hasta las frutas finas de la Mesopotamia, pero pone especial atención en la Patagonia, donde se concentra uno de los principales polos mundiales de producción de peras y manzanas.

Según el informe, la principal oportunidad radica en la brecha existente entre el potencial agronómico disponible y el nivel actual de desarrollo exportador. El autor considera que las limitaciones históricas no estuvieron asociadas a la calidad de los recursos productivos ni al conocimiento técnico acumulado por el sector, sino a problemas de capitalización, infraestructura de poscosecha y acceso a mercados de mayor valor agregado.

Dentro de ese esquema, la Patagonia aparece como un activo con ventajas competitivas ya consolidadas. El documento recuerda que las peras Williams y las manzanas producidas en los valles irrigados de Río Negro y Neuquén poseen una larga trayectoria comercial en mercados exigentes de Europa, donde construyeron una reputación asociada a calidad y confiabilidad.

Empaque de manzanas en la Patagonia. Foto: archivo Florencia Salto.

Para Giacinti, ese reconocimiento internacional constituye una ventaja estratégica porque evita recorrer un camino de posicionamiento que otros países debieron construir desde cero. En ese sentido, compara la situación actual de la fruticultura argentina con la que atravesó Perú hace aproximadamente quince años, antes de convertirse en una de las grandes potencias exportadoras de frutas frescas del hemisferio sur.

El informe plantea que inversiones orientadas a infraestructura frigorífica, certificaciones de calidad, trazabilidad y logística podrían permitir una expansión hacia mercados premium de Asia y otros destinos de alto poder adquisitivo. Desde esa perspectiva, el potencial de crecimiento no dependería de desarrollar nuevos productos ni nuevos mercados, sino de aprovechar con mayor intensidad capacidades productivas que ya existen.

El principal aspecto negativo identificado para Argentina es el entorno macroeconómico. La volatilidad cambiaria, las dificultades para planificar inversiones de largo plazo y la incertidumbre regulatoria continúan siendo factores que elevan el riesgo para los inversores. Sin embargo, el documento sostiene que esa misma situación es la que mantiene deprimido el valor de los activos frutícolas y genera oportunidades para quienes estén dispuestos a asumir una visión de largo plazo.

Un contexto global favorable para los exportadores latinoamericanos

A nivel mundial, el análisis ubica a América Latina como el principal bloque exportador neto de frutas y destaca que la región ha incrementado de manera sostenida su superávit comercial durante las últimas dos décadas.

Uno de los argumentos centrales del informe es que Estados Unidos y Canadá presentan un déficit estructural de producción frutícola que difícilmente pueda ser cubierto con oferta local en el mediano plazo. Esa situación convierte a América Latina en un proveedor estratégico para el abastecimiento de esos mercados y configura una demanda relativamente estable para las exportaciones regionales.

El apartado «Interesante» del análisis se concentra en Asia. Allí, Giacinti advierte que China se ha consolidado como un competidor relevante en segmentos de frutas tropicales de menor valor, especialmente dentro del Sudeste Asiático. Sin embargo, identifica oportunidades para los exportadores latinoamericanos en mercados como Japón, Corea del Sur y los países del Golfo, donde los consumidores priorizan atributos vinculados a calidad, trazabilidad y seguridad alimentaria.

Manzana de la Patagonia. Foto: archivo Florencia Salto.

Según el informe, los mayores márgenes de rentabilidad podrían encontrarse precisamente en esos destinos premium, donde la competencia se basa menos en el precio y más en la diferenciación del producto. En consecuencia, las inversiones en certificaciones, cadenas de frío y sistemas de trazabilidad adquieren una relevancia creciente para capturar valor.

Como principal aspecto negativo a nivel global, el documento señala la asimetría de información existente entre los exportadores latinoamericanos y los grandes compradores internacionales. Mientras los principales importadores y cadenas de supermercados cuentan con información actualizada sobre oferta, precios y disponibilidad en distintos países, muchos productores y exportadores negocian con datos más limitados o menos oportunos.

Por esa razón, Giacinti concluye que la inteligencia comercial, el acceso a información de mercado en tiempo real y la capacidad de análisis de datos serán factores cada vez más importantes para sostener la competitividad del negocio frutícola, tanto en Argentina como en el resto de América Latina.

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