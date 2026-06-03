El fuerte respaldo de Briatore a Colapinto tras su gran presente: «Tiene mucho talento»

Este fin de semana, Franco Colapinto regresará a la acción en el Gran Premio de Monaco. El argentino atraviesa un gran presente, donde obtuvo un 7° puesto en Miami y el 6° lugar en Canadá, su mejor ubicación desde su llegada a la Fórmula 1.

En la previa a la carrera en el Principado, quien habló fue Flavio Briatore, jefe de Alpine. El italiano elogió el gran presente del piloto de 23 años y reveló cuál fue la clave para su adaptación.

«¡Franco tiene talento! El problema era adaptar sus habilidades al coche«, comenzó. Cabe destacar que la escudería francesa tuvo un gran avance en el monoplaza de esta temporada con respecto al del año pasado.

Luego, comentó cómo fue el trabajo del equipo desde la llegada del argentino: «Hemos pasado mucho tiempo con él, hemos hablado mucho y también hemos tenido mucha paciencia, pero ha merecido la pena. Este trabajo está dando sus frutos«.

El jefe opinó sobre la actualidad del equipo francés: «El paquete que tenemos actualmente, tanto en términos de ingenieros como de pilotos, es muy sólido. Pierre Gasly, ha ganado mucha madurez. Es alguien que trabaja muy duro. Con Franco, forman una gran dúo«.

Además, Briatore detalló cuál es el objetivo de la escudería para las próximas temporadas: «Si todo sale como queremos, podemos aspirar al campeonato en 2028 o 2029«, se sinceró.

También remarcó que Alpine desea sumar especialistas en distintas áreas para potenciar el proyecto deportivo: «Todavía debemos reforzarnos y nos estamos ocupando de ello. Estamos en negociaciones con seis o siete personas más. Aún no hemos alcanzado nuestros objetivos en ese aspecto«.

Por último, el italiano sacó chapa de su experiencia en la máxima categoría: «No hay ningún secreto: con Alpine estoy haciendo lo mismo que hice con Benetton y Renault«.

Los horarios del Gran Premio de Canadá

Viernes 5 de junio

Práctica libre 1: 8:30 hs.

Práctica libre 2: 12:00 hs.

Sábado 6 de junio

Práctica libre 3: 7:30 hs.

Prueba de clasificación: 11 hs.

Domingo 7 de junio

Carrera (78 vueltas): 10:00 hs.