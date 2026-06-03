Cuál fue el regalo de Manu Ginóbili para Yamir, el joven de Río Negro que mide 2,30 metros y conmovió al exNBA

La historia de Yamir Schnaider atravesó fronteras y llegó hasta Manu Ginóbili. El joven de Río Colorado, que mide 2,30 metros y convive con una enfermedad genética poco frecuente, recibió un regalo especial desde Estados Unidos enviado por el exbasquetbolista argentino.

Detrás del gesto hubo una realidad que su familia enfrenta desde hace años. Conseguir prendas adecuadas para Yamir es una tarea compleja y costosa debido al desarrollo físico que le provocó el Síndrome de Weaver.

Síndrome de Weaver en Río Negro: la enfermedad genética que cambió la vida de Yamir

Yamir fue diagnosticado con Síndrome de Weaver, una enfermedad genética poco frecuente que provoca un crecimiento excesivo de los huesos y afecta a una persona cada millón.

Su madre, Soledad Ruppel, recordó que las señales aparecieron desde el nacimiento. «Cuando nació, algo raro tenía. Me derivaron a Bahía Blanca y ahí arrancó la odisea de los médicos genetistas y los estudios«, contó.

Yamir nació a los ocho meses de gestación y pesó 4,300 kilos. Con el paso de los años, su crecimiento fue constante y fuera de los parámetros habituales. Según relató su madre, llegó a crecer entre seis y siete centímetros por mes durante algunas etapas de su vida.

La enfermedad también está asociada a otros problemas de salud. Yamir tiene agenesia del cuerpo calloso, una condición congénita que afecta la conexión entre los hemisferios cerebrales. Nunca logró hablar, aunque su familia asegura que siempre encontró la manera de hacerse entender.

Hasta hace poco, Yamir podía desplazarse con dificultades. Caminaba apoyándose en paredes y muebles para mantener el equilibrio. Sin embargo, tras uno de sus últimos procesos de crecimiento, comenzó a sufrir dolores intensos y dejó de caminar. Hoy utiliza silla de ruedas y necesita asistencia permanente para muchas actividades cotidianas.

La enfermedad poco frecuente que conmovió a Manu Ginóbili y movilizó una ayuda especial

Tras la viralización de su caso, llegó la ayuda de Manu Ginóbili. Esta semana, la familia recibió ropa y calzado especialmente seleccionados para las necesidades de Yamir. «Quería comentarles que hoy llegó desde Estados Unidos la ropa y el calzado que tanto estábamos esperando de parte de Manu Ginóbili», expresó Soledad en un video difundido el lunues en redes.

Entre los regalos, Yamir recibió unas zapatillas Nike Sabrina 3 «Shooter», un modelo de básquet de alto rendimiento desarrollado junto a la figura de la WNBA Sabrina Ionescu. El joven calza talle 56, una medida extremadamente difícil de conseguir en Argentina.

Ropa de selección y zapatillas de alto rendimiento para un contento Yamir.

En las fotos compartidas por su familia también se observa una campera rompevientos marca Topper en colores celeste y azul, junto a un buzo de polar cuello alto, ambos de la selección argentina de básquet.

La arribo de la indumentaria significó un alivio para Soledad. Aunque los desafíos vinculados a la salud y la movilidad de Yamir continúan, el gesto solidario permitió resolver una necesidad que desde hace tiempo resultaba difícil de cubrir. «Desde ya, eternamente agradecida de parte mía y de Yamir», expresó Soledad.



