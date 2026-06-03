Cotizaciones al alza: valor del peso chileno y dólar para viajeras este miércoles 3 de junio

En mitad de la semana, las pantallas cambiarias muestran los primeros movimientos del mes con un leve ajuste al alza que obliga a los viajeros de Neuquén y Río Negro a recalcular costos. Este miércoles 3 de junio, la cotización continúa en alza durante los días previos y anota una ligera suba, encendiendo las alertas de quienes planean cruzar la cordillera a corto plazo.

Analizamos cómo impacta este nuevo valor en las pizarras locales y si la sutil suba altera la conveniencia entre usar efectivo o tarjetas en los comercios trasandinos.

Peso chileno hoy: ¿a cuánto cotiza para viajar y comprar este miércoles 3 de junio 2026?

Miércoles 3 de junio 2026. El relevamiento de la jornada en entidades financieras y plataformas de cambio, tales como Western Unión y Xe, indica que la conversión del peso chileno cotiza hoy en un promedio de:

$1,61 por unidad

Entonces, para quienes planifican sus compras del lado chileno, la referencia actual implica que se necesitan aproximadamente $160.673 pesos argentinos para obtener 100.000 pesos chilenos, un valor clave para el cálculo de presupuestos de viaje y consumos con tarjeta en el exterior.

Dólar y peso chileno: ¿a cuánto cotiza el dólar hoy, miércoles 3 de junio de 2026?

Si planificás viajar a Chile este 3 de junio 2026 y elegís manejarte en dólares, estos son los valores actualizados de la jornada:

Dólar oficial al 3 de junio 2026:

$1.400 para la compra

$1.450 para la venta en las pizarras del Banco Nación (BNA).

Dólar en Banco Provincia de Neuquén (BPN) este martes 2 de 2026:

$1.390 para la compra .

. $1.460 para la venta.

Estado y horarios de los pasos fronterizos a Chile: ¿cómo cruzar hoy, miércoles 3 de junio de 2026?

Al inicio de junio 2026, los principales pasos fronterizos desde Neuquén y Río Negro se encuentran habilitados y operando bajo el cronograma de verano para agilizar el tránsito turístico.

Así se encuentran este miércoles 3 de junio de 2026, según el último reporte: