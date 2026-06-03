Argentina formalizó su pedido para ingresar al Tratado Transpacífico, uno de los acuerdos "más amplios y modernos del mundo"

El Gobierno formalizó su intención para adherirse al Tratado Transpacífico, un acuerdo que propone libre comercio con 12 países. La iniciativa fue anunciada por el canciller Pablo Quirno con un posteo en su cuenta de X donde lo ve entregando al ministro de Comercio e Inversiones de Nueva Zelanda, Todd McClay, la nota de pedido formal.

El convenio incluye naciones que representan el 13% del PBI mundial, entre ellas se incluye a Japón, Reino Unido, Canadá y Australia.

El anuncio de Pablo Quirno

«Argentina formalizó su intención de integrarse al tratado integral y progresista de Asociación Transpacífico», inicia el comunicado.

El canciller a su vez comunica que le entregó al ministro de Nueva Zelanada, la nota de intención formal para que Argentina pueda integrarse al que considera, «uno de los acuerdos comerciables más amplios, modernos y dinámicos del mundo».

«El CPTPP reúne a doce economías de varios continentes y cuenta con estándares de acceso a mercado, reglas de comercio, servicios e inversiones de los más avanzados y competitivos», remarca en el posteo.

Quirno contó que también mantuvieron diálogo sobre el comercio, inversiones y «el papel que pueden desempeñar las economías abiertas en un contexto internacional que demanda mayor integración, previsibilidad y cooperación».

«Argentina vuelve a ser un socio confiable. La Argentina será próspera», concluyó.

ARGENTINA FORMALIZÓ SU INTENCIÓN DE INTEGRARSE AL TRATADO INTEGRAL Y PROGRESISTA DE ASOCIACIÓN TRANSPACÍFICO (CPTPP).



Le entregué al Ministro de Comercio e Inversiones de Nueva Zelandia 🇳🇿, Todd McClay la nota de intención formal para integrarnos a uno de los acuerdos… pic.twitter.com/CQIAqCX6bh — Pablo Quirno (@pabloquirno) June 3, 2026

Qué es el Tratado Transpacífico al que aspira sumarse la Argentina

El Tratado Transpacífico es un convenio de integración económica plurilateral en la región de Asia Pacífico.

El mismo está integrado por un total de doce países: Australia, Brunei Darussalam, Canadá, Chile, Malasia, México, Japón, Nueva Zelanda, Perú, Reino Unido, Singapur y Vietnam.

Según lo informado, abarca aspectos vinculados a la política comercial, como el acceso a mercado en bienes, facilitación de comercio, compras públicas, propiedad intelectual, servicios, comercio electrónico, inversiones, medioambiente, asuntos laborales.

Como objetivos, incluye la promoción de la integración económica, la determinación de marcos legales predecibles para el comercio, el impulso del comercio regional y la promoción del crecimiento sostenible, entre otros.

El tratado abarca a más de 595 millones de personas y es una de las mayores zonas de libre comercio del mundo.