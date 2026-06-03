Frío, ráfagas y lluvias en la Patagonia: el pronóstico para el resto de la semana en la cordillera, la costa y el Alto Valle

Viento y ráfagas en el norte de la Patagonia. Foto: Archivo Florencia Salto .

El pronóstico del tiempo para Neuquén y Río Negro anticipa para el resto de la semana jornadas frías, lluvias y viento. Esto anuncia el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para el norte de la Patagonia en los primeros días de junio.

En algunas zonas se esperan ráfagas de casi 60km/h. El detalle hasta el 6 de junio 2026.

Ráfagas y lluvias en el Alto Valle de Río Negro y Neuquén

Las máximas en el Alto Valle estarán en torno a los 12ºC y las mínimas en 8ºC. Los días más fríos serán hacia el fin de semana.

Por otro lado, las ráfagas más fuertes serán este miércoles y jueves, con velocidades de hasta casi 60 kilómetros por hora.

Será una semana con jornadas nubladas y lluvias débiles el jueves, indicó el SMN.

Frío y vientos leves, el pronóstico del tiempo en la cordillera

En la cordillera la temperaturas más bajas estarán cerca de lo 0ºC. En Bariloche se esperan vientos leves y para el sábado lluvias aisladas. Desde el jueves, el termómetro marcará registros más fríos. Un panorama similar se espera en San Martín de los Andes.

En el norte neuquino la máxima alcanzará solo los 13ºC. Para Chos Malal, el pronóstico marca jornadas inestables. Con lluvias desde este miércoles a la noche y lloviznas el jueves. Para el 4 de junio habrán ráfagas de 50km/h. El viernes y sábado los días estarán nublados.

Lluvia y viento en la costa de Río Negro

En la costa rionegrina, las ráfagas más fuertes se esperan el jueves por la tarde. En San Antonio Oeste podrían ser de 50km/h. Hacia el jueves por la noche aumentará la inestabilidad con lluvias aisladas que seguirán el viernes.

Las temperaturas oscilarán entre los 9 y los 16ºC, siendo las más altas durante el sábado.