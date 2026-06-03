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3J en vivo | Ni una menos en la Patagonia: «son vidas, no son cifras», el reclamo en Ciudad Judicial de Neuquén
A 11 años de la primera marcha, la Patagonia unifica el reclamo con un duro mensaje contra el vaciamiento de los programas de asistencia. El reciente femicidio de Agostina Vega reavivó la urgencia en las calles. Seguí el mapa de las marchas en Neuquén y Río Negro.
A 11 años de la primera e histórica movilización, Neuquén, Río Negro y el resto del país vuelven a unificar el reclamo colectivo este miércoles 3 de junio. La jornada está marcada por el repudio a los femicidios y una fuerte denuncia por el desmantelamiento de las políticas públicas de protección.
El mapa de las convocatorias locales se reactivó con fuerza tras el reciente y brutal crimen de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada en Córdoba, un caso que devolvió la urgencia nacional a las calles. Bajo la consigna fundacional, las organizaciones regionales suman este año un fuerte reclamo económico: «Vivas, libres y desendeudadas nos queremos».
Seguí acá el minuto a minuto de las marchas, los horarios y los puntos de encuentro en las principales ciudades de la región.
En vivo | Marchas Ni Una Menos
«Son vidas, no son cifras», el reclamo en Ciudad Judicial de Neuquén
Además, estuvo latente el reclamo por la aparición con vida de Luciana Muñoz.
A qué hora es la marcha en Buenos Aires
A qué hora son las marchas en la cordillera de Neuquén y Río Negro
– La Comarca Andina unificará sus fuerzas con un llamado pautado para las 16 en la plaza principal de Lago Puelo, donde participarán también asambleas y vecinos de El Bolsón.
– Sierra Colorada se realizará a partir de las 18:30 en la Plaza de la Madre.
El cronograma de movilizaciones en Neuquén y Río Negro
– Cipolletti, las columnas se congregarán a las 18 en la Plaza de la Justicia.
– General Roca, las jornadas de visibilización iniciarán temprano. A las 10, se instalará un “Banco Rojo” en la terminal de ómnibus local para crear un espacio de memoria y reflexión comunitaria. Luego, durante la tarde, se llevará a cabo la marcha central por las calles del centro roquense.
–Cutral Co y Plaza Huincul, la movilización unificada partirá a las 18 desde la intersección de las calles Carlos H. Rodríguez y Roca.
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