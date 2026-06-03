3J en vivo | Ni una menos en la Patagonia: «son vidas, no son cifras», el reclamo en Ciudad Judicial de Neuquén

A 11 años de la primera e histórica movilización, Neuquén, Río Negro y el resto del país vuelven a unificar el reclamo colectivo este miércoles 3 de junio. La jornada está marcada por el repudio a los femicidios y una fuerte denuncia por el desmantelamiento de las políticas públicas de protección.

El mapa de las convocatorias locales se reactivó con fuerza tras el reciente y brutal crimen de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada en Córdoba, un caso que devolvió la urgencia nacional a las calles. Bajo la consigna fundacional, las organizaciones regionales suman este año un fuerte reclamo económico: «Vivas, libres y desendeudadas nos queremos».

Seguí acá el minuto a minuto de las marchas, los horarios y los puntos de encuentro en las principales ciudades de la región.