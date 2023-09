Uruguay dio batalla pero no pudo contra Francia en su debut por el Mundial de Rugby

En su debut en el Mundial de Rugby, Uruguay jugó un gran partido contra Francia pero no pudo y cayó por 27 a 12 por el Grupo A.

Los Teros compitieron de igual a igual contra el organizador y uno de los candidatos al títulos. Los galos venían de vencer a Nueva Zelanda en su estreno.

Francia se adelantó con un penal de Melvyn Jaminet pero los charrúas respondieron rápido con un try de Nicolás Freitas que controló de gran manera un pase con el pie de Felipe Etcheverry. La conversión no fue buena y solo quedó 5-3 en ventaja.

El local se puso nuevamente al frente con un try de Antoine Hastoy y otro penal de Jaminet para irse al descanso 13-5 arriba en el marcador.

