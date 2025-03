Valentín Gómez volvió a jugar en Vélez y explotó contra la dirigencia: «Me tuvieron diez días llorando…»

Valentín Gómez volvió a jugar en Vélez tras su frustrada transferencia al fútbol italiano y fue titular en el triunfo por 1-0 ante San Martín de San Juan pese a contar con pocos días de entrenamiento. Tras el encuentro, el futbolista de 21 años hizo un fuerte descargo.

“No me esperaba este recibimiento de la gente, me aplaudieron en cada pelota que toqué, me sorprendió y se los agradezco. Sinceramente, no estaba al 100% para jugar. Me preguntó Marcelo (Bravo) en la semana si estaba listo, le dije que sí, que lo iba a intentar hasta donde podía. Es verdad lo que se dijo que estuve entrenando en una plaza, pero eso también es culpa de la dirigencia de Vélez», comenzó Valentín en su declaración.

Luego, el joven zaguero continuó con el descargo: “Si bien el primer responsable es Foster (Gillett), obviamente, (a los dirigentes) no les costaba nada mandarme un permiso para entrenar a contra turno. Me tuvieron diez días llorando en una habitación, sin poder entrenar», sentenció el futbolista que suma 111 partidos con la camiseta del Fortín.

Además, expuso las condiciones en las que entrenan los jugadores de Liniers. “Desde ese lado, estoy con un poco de bronca también, porque nosotros damos la cara y somos los responsables del mal momento que vivimos, pero las condiciones en las que entrenamos no son óptimas, la cancha no está en el mejor estado y el vestuario hay que remodelarlo. Hay que hacer muchas cosas para que Vélez siga siendo lo que es, un gran club», expresó.

Por último, contó que el club no posee las comodidades suficientes para que el plantel profesional de fútbol esté cómodo y reveló detalles internos: “Los grandes tuvieron que comprar 32 ventiladores para que podamos dormir la siesta bien y podamos descansar tranquilos en la concentración. Y así, un montón de cuestiones más. El gimnasio no es el apto para un equipo de Primera. Si bien nosotros somos los responsables y damos la cara, estaría bueno que también ellos (los dirigentes) muestren parte de su responsabilidad».

El joven estuvo cerca de emigrar en tres ocasiones, pero en todos los casos se cayó su transferencia por distintas circunstancias. Es por eso que Gómez, con contrato vigente en Vélez hasta diciembre de 2026, debió retornar al club y fue titular ante el Santo sanjuanino.