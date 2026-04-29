Un recorrido sibarita para quienes vayan a la Fiesta del Chef Patagónico en Pehuenia Moquehue

Por Lorena Encina Viviani (*), especial para «Río Negro»

A horas de una nueva edición de la Fiesta Nacional del Chef Patagónico, la Villa Pehuenia Moquehue comienza a latir distinto. No solo por la llegada de cocineros y visitantes sino por algo más profundo: la posibilidad de recorrer el destino a través de sus sabores.

En este rincón de la Patagonia, la experiencia gastronómica no se limita al predio del evento. Se expande por el pueblo, entre el lago, el bosque de araucarias y las rutas que invitan a detenerse.

«Pehuenia Moquehue es disfrutable todo el año», es el slogam de los vecinos de la villa que entusiasman a turistas, visitantes y viajeros.

En el centro cívico, las cervecerías artesanales marcan el inicio del recorrido, con propuestas que reflejan el carácter local y el ritmo pausado del lugar.

Sobre la costanera, a la vera del Lago Aluminé, se concentran restaurantes y también cervecerías que invitan a detenerse y disfrutar de la gastronomía con el paisaje como protagonista.

Más hacia el centro comercial, los comercios ofrecen productos regionales —dulces, conservas, alfajores y elaboraciones con identidad local— ideales para llevarse un recuerdo y extender la experiencia más allá del viaje.

Las mañanas de los tres días del festival son para disfrutar del paisaje de toda la villa.

Primera parada: cerveza con identidad local

Antes de sumergirse en los fuegos de la fiesta, una buena forma de empezar es con una cerveza artesanal. En Pehuenia, las cervecerías no solo ofrecen variedad, sino también identidad: recetas propias, agua de montaña y ese clima que invita a quedarse un rato más.

Picadas con sabor a cordillera

El recorrido sigue con productos regionales: ahumados, quesos, embutidos y conservas que reflejan el trabajo de productores locales. Las picadas patagónicas son una puerta de entrada a los sabores del territorio, ideales para compartir y anticipar lo que vendrá.

Trucha, protagonista indiscutida

Si hay un producto que define la cocina local, es la trucha. Fresca, versátil y profundamente ligada a los lagos de la región, aparece en múltiples versiones: a la parrilla, ahumada o en preparaciones más elaboradas. Un clásico que no falla.

La trucha se reafirma como uno de los productos emblemáticos de la región. Su presencia en la mesa responde a un circuito productivo cercano, que articula criaderos, cocinas y consumo local, consolidando un vínculo directo entre origen y plato.

Cordero patagónico: tradición en la mesa

Otro de los sabores que define la identidad regional es el cordero patagónico, presente en distintas preparaciones que van desde la cocción a la estaca hasta versiones más contemporáneas. Su incorporación al circuito gastronómico refuerza el vínculo entre tradición, producto y territorio.

El piñón, entre tradición y vigencia

En temporada, el piñón —semilla de la araucaria— adquiere protagonismo en diversas preparaciones. Su uso, arraigado en prácticas ancestrales, convive hoy con nuevas propuestas que lo resignifican sin perder su identidad. También se expresa en productos elaborados que permiten extender la experiencia más allá del viaje.

default

Comer también es habitar el lugar

En Villa Pehuenia, cada experiencia gastronómica está atravesada por el entorno. Comer frente al lago Lago Aluminé, entre montañas y bosques milenarios, transforma cualquier plato en algo más que una comida.

La previa de la Fiesta Nacional del Chef es, entonces, una invitación a recorrer sin apuro. O bien cuando se llegue para la fiesta, en este finde largo. A descubrir sabores, pero también historias. A entender que en este destino, la gastronomía no es solo un atractivo: es una forma de contar el territorio.

Porque antes de que se enciendan los fuegos del festival, el verdadero recorrido ya empezó.

(*) Periodista/Creadora de contenido

Ig: @lorenaencinaviviani