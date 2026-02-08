Vélez le ganó a Boca con una ráfaga de Pellegrini: 2-1 en el Fortín

Luego de un primer tiempo con pocas emociones, los goles llegaron de golpe en el Fortín de Liniers. Dos apariciones de Matías Pellegrini en un par de minutos inclinaron la balanza para el lado de Vélez, que se puso 2-0 en una ráfaga. A los 18, de cabeza, y a los 20, por abajo, el ex Estudiantes hizo estallar el José Amalfitani.

El Xeneize llegó con victorias y la caída ante Estudiantes en La Plata, mientras que el conjunto de Guillermo Barros Schelotto sumó 7 de los 9 puntos posibles en el arranque del campeonato.

Úbeda y Barros Schelotto, antes del pitazo inicial en el Fortín. (Clarín Fotografía)

Los primeros minutos fueron de dominio para la visita, que plantó a Miguel Merentiel entre los centrales fortineros y una línea de tres llegadores por detrás. Sin embargo, con un Tobías Andrada muy activo fue que el Fortín logró emparejar las acciones y el juego se tornó más disputado. Después creció Manuel Lanzini y el local inquietó a la última línea del Xeneize.

Si bien Florián Monzón tuvo dos opotunidades en las que le faltó puntería, el desarrollo de la primera mitad no tuvo un dueño claro y el 0-0 reflejó con justicia lo que vieron los hinchas en el Fortín de Liniers. Vélez fue algo más claro y Boca mostró una mejor cara en los 15 finales, pero no fueron suficientes como para generar ocasiones de gol.

Las formaciones

Los 11 de Vélez: Montero, Gómez, Magallán, Mammana, García, Andrada, Baeza, Lanzini, Valdés, Pellegrini, F. Monzón. D.T: Guillermo Barros Schelotto

Los de Boca: Marchesín, Barinaga, D. Lollo, Costa, Blanco, Ascacibar, Paredes, Delgado, Gelini, Merentiel, Zenon. DT: Claudio Úbeda.