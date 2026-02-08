Edwuin Cetré, a un paso de ser futbolista de Boca: ¿Qué falta para su llegada al Xeneize?

Edwuin Cetré está cada vez más cerca de Boca. Luego de que el Xeneize preguntara condiciones por el colombiano durante la semana, en las últimas horas la dirigencia comandada por Juan Román Riquelme le envió una oferta formal a Estudiantes: 3 millones de dólares por el 50% del pase. A pesar de que se creía que la suma sería mayor, el club platense estaría conforme con este dinero, ya que ese fue el valor de la transferencia frustrada a Athletico Paranaense.

Las negociaciones con Estudiantes van por buen camino y solo faltan detalles para finalizar la negociación. Además, en las últimas horas se viralizó una foto de Cetré con la cocinera del equipo, a quien le regaló su camiseta. Esta postal llamó la atención de los hinchas y suena a despedida.

La foto y ¿despedida? de Cetré.

Además de negociar con el Pincha, Boca ya abrió conversaciones con Independiente Medellín, que tiene el porcentaje restante. Con este panorama, el club de la Ribera planea quedarse con el 100% del pase. Con el club colombiano se espera que la operación se realice por el mismo monto. Es decir, el 100% del pase le costaría a Boca seis millones de dólares. Aunque no se descarta que con el DIM exista la chance de ceder a un futbolista y bajar el costo.

También resta definir el contrato del jugador, que a pesar de estar hablado de palabra, todavía no está cerrado. Boca apuró las negociaciones en los últimos días con la necesidad de sumar a un futbolista en la parte ofensiva del equipo.

A pesar de que el mercado de pases del futbol argentino ya está cerrado, el Xeneize tiene tiempo de incorporar hasta el 18 de febrero, por la grave lesión de Rodrigo Battaglia, que le abrió este cupo extra.

El equipo de Boca para enfrentar a Vélez

Boca tendrá una dura visita a Liniers. Este domingo, el Xeneize se medirá a Vélez por la 4° fecha del Apertura. Para este duelo, Claudio Úbeda contará con el regreso de Miguel Merentiel, que jugará su primer partido oficial en 2026. Quien saldrá será Iker Zufiaurre.

Otro que ingresa es Kevin Zenón, ante la baja por lesión de Exequiel Zeballos. El último cambio será la salida de Ander Herrera (desgarrado) por Milton Delgado, que le ganó la pulseada a Tomas Belmonte. La particularidad es que el Sifón saldrá al Jose Amalfitani con un 4-4-2, dejando de lado el 4-3-3 ante las numerosas bajas.

El 11 titular: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Milton Delgado, Kevin Zenón; Gonzalo Gelini y Miguel Merentiel. DT: Claudio Úbeda.