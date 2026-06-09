Video: El insólito penal cobrado en Bariloche por el Torneo Clasificatorio de Río Negro

Este domingo se disputaron las semifinales del Torneo Clasificatorio de Río Negro, que otorgará una plaza para el próximo Regional Federal Amateur.

En Valle Medio, Deportivo Beltrán aprovechó la localía y sacó un valioso empate ante La Amistad. Fue 2-2 con un buen marco de público y un partido lleno de emociones. La serie se definirá el próximo domingo en Cipolletti, donde los dirigidos por Ezequiel Marengo buscarán la clasificación a la gran final y el Depo intentará dar el batacazo en el Alto Valle.

Empate entretenido en Luis Beltrán. Todo se define en Cipolletti.

La otra semi se disputó en Bariloche con un partido lleno de polémicas. En el estadio Walter Montero, Puerto Moreno igualó 1-1 ante Independiente de Río Colorado en un duelo donde el árbitro Alejandro Janett fue el principal apuntado.

El Rojo se había adelantado con un gol en contra en el primer tiempo y controló las acciones durante todo el encuentro. Pero a los 41 minutos del complemento llegó la polémica. Desde la derecha cayó un centro que controló sin problemas el arquero Bornatici.

Increíblemente, el juez principal, perteneciente a la Liga de Esquel, vio y cobró una falta inexistente por un supuesto agarrón del defensor al delantero barilochense. Además, por el reclamo tras esta jugada fueron expulsados Antonio Erburu, Julián Casariego y Julián Madona, y la visita terminó con 8 jugadores en Bariloche.

El Rojo no podrá contar con tres futbolistas claves en la vuelta y tendrá que rearmar el mediocampo para este duelo decisivo. De esta forma, todo se definirá en Río Colorado el próximo domingo, cuando se enfrenten en el estadio López Belzagui. La gran definición del torneo se disputará también a ida y vuelta donde el mejor posicionado de los finalistas definirá de local.