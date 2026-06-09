La impactante cifra que prepara Real Madrid para quedarse con Julián Álvarez

En las últimas semanas, Julián Álvarez está en el centro de atención en el mercado de pases europeo. El argentino no continuaría su carrera en Atlético Madrid y varios clubes ya posaron los ojos en él.

Luego de conocerse el interés de Barcelona y PSG, quien se sumó a la lista fue el Real Madrid. Tras ganar las elecciones presidenciales, Florentino Pérez aseguró que el Merengue haría la compra más cara de su historia en este mercado de fichajes con una inversión de 150 millones de euros.

Con el paso de las horas, se confirmó que se trataba del argentino. Además, este es el monto mínimo que pidió Atlético Madrid para desprenderse del futbolista. Mas tarde, también se reveló que el conjunto blanco ya habría tenido un primer contacto con el Colchonero para conocer las condiciones de una eventual negociación.

Por el momento, no existe una oferta concreta pero el interés es real y se esperan novedades en los próximos días. El equipo del Cholo Simeone se encuentra en una encrucijada, ya que no quiere desprenderse de su jugador estrella y menos reforzar a alguno de sus rivales directos en La Liga. Además, el campeón del mundo no forzará su salida pero sus intenciones son continuar su carrera en otro club, en busca de nuevos objetivos.

Ya hubo contactos entre los agentes del jugador y la dirigencia del Real Madrid para conocer su situación actual. Álvarez finaliza su vínculo contractual con Atlético Madrid a mediados de 2030. De igual forma, la Araña quiere concentrarse en el Mundial y definir su futuro luego de la Copa del Mundo.

Pero el Aleti tiene claro que será muy difícil mantener al argentino y escuchará ofertas. Quien tiene una pequeña ventaja es el Barcelona. A pesar de ofertar solo 100 millones, el Colchonero preferiría vender a Julián al equipo catalán por el impacto negativo que significaría ver al delantero argentino con la camiseta del clásico rival.