Ningún central: los cinco jugadores que tienen chances de reemplazar a Balerdi en la Selección Argentina

El DT campeón del mundo reveló que no se trataría de un zaguero central.

Este martes, la Selección Argentina se enfrentará frente a Islandia en el último amistoso previo a la Copa del Mundo. La Albiceleste jugará en Alabama desde las 22 horas en una prueba clave para determinar el estado físico de algunos futbolistas.

En los últimos días, la gran expectativa está en quién será el elegido para reemplazar a Leo Balerdi. El defensor se desgarró el viernes pasado y fue desafectado de la convocatoria en Kansas. Pero la sorpresa la dio Scaloni este lunes, cuando en conferencia de prensa reveló que no sería un defensor quien se sume a la concentración.

«En la posición del flaco podemos estar cubiertos y veremos otras posibilidades, según cómo acaben los demás compañeros. Tenemos una idea en base a cómo terminen. Mañana decidiremos«, recalcó el DT campeón del mundo.

Según lo dicho por el entrenador, la posición de zaguero central estaría cubierta por Cristián Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Otamendi y Facundo Medina. Este último fue convocado para jugar como lateral y suplente de Tagliafico, pero ante la lesión de Balerdi ocuparía su posición natural.

Por eso, otros nombres empiezan a tener grandes chances de meterse en la lista definitiva. Quienes están en carrera son Nicolás Capaldo, Agustín Giay, Máximo Perrone, Guido Rodríguez y Emiliano Buendía.

Los dos primeros de esta lista se encuentran entrenando con el plantel y ambos sumaron minutos en el amistoso frente a Honduras. Pero sus chances se esfuman, ya que Molina y Montiel se encuentran bien y entrenaron a la par de sus compañeros.

Luego, aparecen el campeón del mundo y el ex Vélez. Rodríguez, de buena actualidad en Valencia, fue parte de la prelista pero no juega en la Selección desde 2024. Por otro lado, Perrone cerró una gran temporada con el Como de Italia y fue citado para disputar los amistosos de marzo.

Por último, se encuentra una de las figuras de Aston Villa, que hace unos días fue notificado por el cuerpo técnico por la situación de Nico Paz. Buendía estuvo a un paso de estar entre los 26, pero Scaloni se inclinó por Lo Celso.

Según lo que transcendió desde Estados Unidos, Lionel Scaloni ya tiene decidido quién entrará en lugar de Balerdi, pero esperará a comunicarlo hasta después del duelo ante Islandia.

La probable formación para enfrentar a Islandia

Gerónimo Rulli; Nicolás Capaldo, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Exequiel Palacios; Lionel Messi o José Manuel López. y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.