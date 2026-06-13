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Video: la bronca de Colapinto tras la clasificación y el descargo por radio con su ingeniero

"No funcionada nada de lo que intentamos", lamentó el piloto de Alpine, que mañana largará 13°.

Redacción

Por Redacción

Repleto de argentinos se encuentra el circuito de Barcelona este fin de semana, con banderas y apoyo constante al pilarense.

Repleto de argentinos se encuentra el circuito de Barcelona este fin de semana, con banderas y apoyo constante al pilarense.

La frustración es total. El argentino Franco Colapinto no tuvo reparos en mostrar su desilusión tras lo hecho en la prueba de clasificación del Gran Premio de España de Fórmula 1, que mañana lo verá partir desde el 13° puesto.

Como sucede desde ayer temprano, el pilarense no encuentra el equilibrio ideal de su Alpine para rendir como pretende en el circuito de Montmeló, donde las altas temperaturas están jugando un papel determinante.

Golpe al volante al momento de llegar a boxes y un mensaje contundente a su ingeniero, Stuart Barlow: «Esto es un completo desastre…». A lo que el francés respondió: «Enfoquémonos en mañana».

Ya debajo de su monoplaza, un poco más frío (hasta bromeó comparando su rendimiento al de Nico Varrone), el piloto de Alpine amplió con detalle sus sensaciones tras la actuación sabatina.

«Fue un desastre. Traté de hacer todo lo que podía, intenté ir con el cuchillo entre los dientes, pero el auto no hace lo que quiero. Se mueve, no tracciona y para la quinta curva ya me quedo sin gomas. Iba más lento que la F2. Capaz Nico (Varrone) iba más rápido», contó entre risas.

«Quise ir más rápido en el último intento, jugármela y me salió mal. Casi me voy afuera y le pego al muro. No le encontramos la vuelta a este fin de semana, dimos vuelta el auto de una sesión a otra y nada funcionó», agregó.

Más allá de todo, la problemática del calor y el desgaste es real y generalizada, para todos por igual. Eso, sumado al puesto 13° conseguido, le permiten a Franco ver el vaso medio lleno pensando en la competencia de mañana.

«Así y todo, largando 13° hay oportunidades y no estamos lejos de los puntos. Esperemos hacer una buena carrera y que esa situación nos afecte a todos por igual«, cerró.


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Franco Colapinto

La frustración es total. El argentino Franco Colapinto no tuvo reparos en mostrar su desilusión tras lo hecho en la prueba de clasificación del Gran Premio de España de Fórmula 1, que mañana lo verá partir desde el 13° puesto.

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