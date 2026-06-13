Colapinto largará 13° en el Gran Premio de España, por delante de su compañero Gasly

Dentro del complejo panorama que viene representando el Gran Premio de España, el argentino Franco Colapinto tuvo una aceptable prueba de clasificación en el circuito de Montmeló (Barcelona), escenario del séptimo capítulo del año para la Fórmula 1.

El piloto de Alpine no logró pasar el segundo corte, pero sí vencer a su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly, quedando en el 13° puesto de la tanda. Es decir que mañana, desde las 10, el pilarense estará expectante para pelear por posiciones puntuables.

Tras pasar sin problemas la primera parte, el argentino, complicado esta mañana en el tercer y último ensayo, luchó hasta el final para intentar hacerse un lugar entre los diez mejores del sábado.

Pero las complicaciones de su monoplaza para lidiar con las altas temperaturas, algo que evidencia desde ayer en la primera práctica libre, no le permitieron escalar más allá de esa decimotercera posición, quedando a 4 décimas del alemán Nico Hulkenberg (Audi), último piloto del corte de Q2.

Inmediatamente detrás del argentino se situó Gasly, a casi una décima del argentino, y a más de un segundo de pasar el corte. Un gráfico preciso de la situación real de Alpine en relación a los equipos de punta.

La vuelta de Colapinto para quedar 13°

😡 UNA REACCIÓN QUE LO DICE TODO… Franco Colapinto tuvo que corregir en la curva, perdió segundos y no pudo meterse en la Q3. ¡Golpeó el volante de la bronca!



📌 Largará 13° en la carrera



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Russell volvió por lo suyo

Recobrando la confianza y los buenos rendimientos, el inglés George Russell (Mercedes) logró acreditarse la Pole Position para mañana y ser el máximo candidato a quedarse con el triunfo en el Gran Premio de España.

El británico mostró una gran recuperación, al menos parcialmente, respecto a sus performances pasadas (su compañero de equipo literalmente lo humilló) y se perfila para emular lo hecho este año en Australia, cuando se encargó de abrir el fuego.

AY CHARLES, QUE MOMENTO EL TUYO… Leclerc perdió el control de su Ferrari y terminó abandonando la Q3 por este fuerte choque contra el muro. ¡Bandera roja!



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En su carrera N°1000 con Mercedes, Russell le ganó la pulseada clasificatoria a su compatriota Lewis Hamilton, con un tiempo de 1m 14s 679; apenas 64 milésimas mejor que lo hecho por el siete veces campeón del mundo.

Tercero, a 319 milésimas, quedó Kimi Antonelli, con el segundo Mercedes. Mientras que Lando Norris (McLaren), a 322/1000; y Max Verstappen (Red Bull), a 342/1000, completaron el top 5 de la Q3, la cual se detuvo unos minutos por un leve accidente de Charles Leclerc (Ferrari).

La competencia de mañana, prevista a un total de 66 vueltas, se pondrá en marcha a las 10 de nuestro país.