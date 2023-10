VIDEO | Renunció a su trabajo para ir a ver Boca vs Palmeiras y le dejó un saludo a su exjefa: «Griselda…»

Esta noche Boca Juniors se enfrenta a Palmeiras en un partido decisivo de la Copa Libertadores. El Xeneize se juega un lugar en la tan ansiada final y sueña con coronarse campeón en el mítico estadio Maracaná de Río de Janeiro.

Ante esta posibilidad histórica, los hinchas hacen hasta lo imposible para no perdérselo. Tal es el caso de una fanática que expuso en TyC Sports la insólita historia que vivió para poder viajar a San Pablo, sitio donde se disputa la semifinal.

“¿Hay gente que renunció al laburo para venir acá?”, consultó el cronista del canal deportivo a una fanática con gorra, en medio de los cánticos de los hinchas de Boca en un hotel de San Pablo al ritmo de “La Copa Libertadores es mi obsesión”.

“Sí, renuncié. No me daban los dos días que necesitaba para venir y por Boca uno hace cualquier cosa, hay que estar”, respondió la mujer con una sonrisa y mostró en su celular un telegrama de renuncia como prueba.

Luego añadió: “Renuncié el día de mi cumpleaños, no me lo podía perder”. Por último, el cronista le pidió que le mandara un saludo a su jefa y la fanática manifestó: “Griselda, gracias por todo, un placer”.

RENUNCIÓ AL TRABAJO PARA IR A VER A BOCA A BRASIL@matipelliccioni y una historia particular en San Pablo a horas de la revancha del Xeneize con Palmeiras. pic.twitter.com/T18Hcm1epD — TyC Sports (@TyCSports) October 5, 2023

La historia de la fanática se viralizó en Twitter y los comentarios no tardaron en llegar. “Griselda, no entendés nada de pasiones”, “Que no pierdan, si no pobre piba”, “Una así, barba”, “La re banco, yo renuncié para ir al Mundial de Brasil”, “Nunca visto eh, qué locura”, “Solo un hincha de Boca lo entiende”, fueron algunos de los comentarios.

Boca vs Palmeiras por la Copa Libertadores: hora y tv

Este jueves desde las 21:30, Boca Juniors se enfrentará al Palmeiras por la vuelta de las semifinales de la Copa Libertadores. El ganador de este encuentro pasará a la gran final que se disputará en Río de Janeiro frente al poderoso Fluminense, que este miércoles dio vuelta el partido ante Inter de Porto Alegre y ganó 2 a 1 con goles de John Kennedy y Germán Cano.

Estadio: Allianz Parque, Palmeiras

Hora de inicio: 21.30

TV: Fox Sports y Star+