La Fiscalía investiga si Facundo Moyano violó la perimetral con Candela Arizaga en un hotel porteño

La Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 31 de la Ciudad de Buenos Aires sumó nuevas pruebas e investiga si Facundo Moyano violó la prohibición de contacto y la orden de restricción de acercamiento respecto de su expareja, Candela Arizaga, al encontrarse con ella en un hotel porteño.

Según la investigación impulsada por la fiscal Florencia Nocerez, el exdiputado se habría visto con Arizaga en la habitación de un establecimiento hotelero entre el 31 de agosto y el 11 de septiembre. La fiscalía calificó el hecho como desobediencia judicial, dado que Moyano tiene dictada una medida cautelar que le prohíbe todo tipo de contacto y le exige mantener una distancia no menor a 300 metros de la joven.

La Justicia deberá determinar si el encuentro efectivamente ocurrió en dicho periodo, en el marco de una causa que se mantiene bajo el contexto de violencia de género y por la cual la fiscalía continúa incorporando elementos de prueba.

El hotel donde se habrían encontrado Facundo Moyano y Candela Arizaga

Las sospechas apuntan al Aira Apart Hotel Buenos Aires, ubicado sobre avenida Belgrano al 500, en la Ciudad de Buenos Aires.

De acuerdo con la información incorporada al expediente, Moyano ingresó al establecimiento el 31 de agosto y permaneció allí hasta el 11 de septiembre, alojado en la habitación 603.

Como parte de las medidas para determinar qué ocurrió, el Ministerio Público Fiscal se presentó el 15 de septiembre en el hotel junto con personal de la Unidad de Apoyo Operativo de las Fuerzas de Seguridad.

Una empleada entregó voluntariamente el dispositivo de grabación del sistema de cámaras de seguridad, que posteriormente fue trasladado para ser analizado por especialistas.

En una primera revisión, no aparecieron registros de Arizaga en las imágenes correspondientes al período en el que Moyano estuvo alojado en el establecimiento. Tampoco había sido posible reconstruir el supuesto encuentro a partir de fuentes abiertas.

Pese a esos resultados iniciales, la Fiscalía avanzó posteriormente con la imputación por desobediencia al considerar que existen otros elementos dentro de la investigación que permitirían sostener la hipótesis de que el encuentro habría ocurrido.

Las restricciones que pesan sobre Facundo Moyano

Las medidas judiciales vigentes le prohíben a Moyano acercarse a menos de 300 metros de Arizaga y mantener contacto con ella, ya sea de manera personal, telefónica, digital, por redes sociales o mediante terceras personas.

Por ese motivo, si se acredita que ambos se encontraron durante la estadía del sindicalista en el hotel, el episodio podría configurar un incumplimiento de la orden judicial.

La nueva imputación se suma a la investigación que ya enfrenta Moyano por el episodio ocurrido el 4 de agosto, por el que está acusado de lesiones leves y privación ilegítima de la libertad en un contexto de violencia de género.

En paralelo, hubo cambios en su representación legal: los abogados Alfredo Gascón y Miguel Ángel Molina dejaron la defensa y Moyano designó nuevos letrados para continuar con el expediente.