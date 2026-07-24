Vozinha, muy cerca de jugar en un grande de Sudamérica: «En negociaciones»

El pasado domingo se terminó el Mundial 2026, que nos dejó grandes sorpresas. Una de ellas fue Vozinha, el arquero de Cabo Verde, que saltó del anonimato a tener más de 25 millones de seguidores en Instagram gracias a sus destacadas actuaciones en la Copa del Mundo.

El portero de 40 años fue la sensación de la cita mundialista y saltó a la fama por sus atajadas en el debut 0-0 ante España, donde fue el gran protagonista de un resultado histórico. Al término del Mundial, fue elegido para integrar el 11 ideal del certamen, junto a estrellas mundiales como Messi, Haaland o Mbappe.

Luego de hacerse conocer al mundo, varios clubes se interesaron por él. Uno de los principales candidatos a quedarse con el arquero es Colo Colo. El equipo chileno está en búsqueda de un guardameta para el segundo semestre y no vería con malos ojos la llegada del futbolista africano.

Vozinha tuvo una gran actuación ante la Selección Argentina en 16avos.

Cuando parecía que Santiago Mele llegaría para ocupar el arco, el uruguayo firmó en Independiente y la posibilidad de Vozinha volvió a tomar fuerza. Así lo reveló Cesar Merlo, periodista especializado en el mercado de pases: «Luego de que haya sido ofrecido hace varios días y con la caída de Santiago Mele, Colo Colo comenzó a negociar por Vozinha«, aclaró.

Luego, recalcó que no fue un pedido del DT pero que las charlas continúan: «Es una decisión del presidente Aníbal Mosa. El ‘Tano’ Ortiz no lo pidió, pero dio luz verde para que se avance».

De todas formas, Jaime Pizarro, dirigente del Cacique, fue cauto sobre la situación cuando le consultaron sobre la operación. Primero, admitió que fue ofrecido «por un grupo de agentes», pero señaló que «va a ser lo que deba ser, no lo que a veces podamos pensar, porque del pensamiento a concretar algo es distinto«.

Se esperan más novedades sobre esta negociación en las próximas horas. De concretarse, no sería la primera revelación del Mundial que jugaría en Sudamérica. Tim Payne, futbolista de Nueva Zelanda que saltó a la fama gracias a un influencer argentino, firmó con Olimpia de Paraguay y disputará la Copa Sudamericana.