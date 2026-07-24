Estados Unidos impuso el arancel más bajo a las exportaciones argentinas tras el acuerdo político entre Javier Milei y Trump

El vínculo político entre Javier Milei y Donald Trump fue determinante para que Estados Unidos fijara el arancel más bajo a las ventas externas argentinas, luego de que la administración republicana pusiera en marcha una nueva ofensiva comercial contra China.

El acuerdo que benefició a la Argentina

La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) anunció un arancel del 10% para la mayoría de las exportaciones argentinas. Esta traba impositiva responde a la reciente aprobación gubernamental de normas que prohíben ingresar bienes elaborados con trabajo forzoso.

La medida de la entidad se basa en investigaciones sobre la falta de aplicación efectiva de prohibiciones contra bienes fabricados mediante trabajo forzoso.

Con el fin de implementar los nuevos aranceles, el Gobierno estadounidense apeló a la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, un instrumento legal que autoriza la adopción de medidas económicas contra países responsables de conductas comerciales abusivas, infundadas o inequitativas. El titular de la USTR, Jamieson Greer, sostuvo: «Estados Unidos ha tenido una prohibición de importación de trabajo forzoso durante casi un siglo y la aplica rigurosamente; ya es hora de que nuestros socios comerciales hagan lo mismo».

Debido a que Argentina adecúa legislación vigente, el arancel que se le impuso fue del 10% en lugar del 12,5% que Estados Unidos aplicará a bienes elaborados en la Unión Europea, Taiwán, Japón, Corea del Sur y Suiza, por ejemplo.

Sin embargo, es diferente la situación del acero y el aluminio que se exporta a los Estados Unidos. El presidente estadounidense considera que la fabricación del aluminio y el acero es estratégica para la economía americana, y esa mirada implica que por ahora, los aranceles a esos productos quedarán en un 50%.

Junto a la reducción arancelaria, Argentina también se vio favorecida por el acuerdo de Comercio e Inversión Recíproco. Este tratado establece que Estados Unidos elimine tributos para 1.675 productos nacionales de diversos sectores, una medida que permitirá reactivar exportaciones por un valor de 1.013 millones de dólares.

En esta nueva ofensiva comercial contra China, la Casa Blanca mantendrá intacto ese beneficio a las exportaciones de la Argentina.

Al mismo tiempo la Casa Rosada informó que suprimirá los aranceles para 221 posiciones arancelarias que incluyen maquinaria, material de transporte, dispositivos médicos y productos químicos. También reducirá al 2% las tasas para otras 20 posiciones, en su mayoría autopartes, y establecerá cuotas para vehículos, carne y distintos productos agrícolas.

Un aspecto clave que sigue vigente en la relación bilateral, además de los anuncios comerciales realizados el jueves por la administración estadounidense, es el cupo cárnico.

Para este 2026, la Argentina mantiene una cuota de exportación de carne vacuna de 100.000 toneladas: 20.000 del cupo tradicional, más las 80.000 que Donald Trump le prometió a Javier Milei durante el almuerzo oficial en la Casa Blanca.

Esta medida permitirá incrementar en cerca de 800 millones de dólares los envíos hacia los Estados Unidos. Se trató de un gesto político del mandatario norteamericano que prioriza su alianza regional con el país.

Con información de Infobae