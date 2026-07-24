Necrológicas de hoy, viernes 24 de julio de 2026

GOLFIER WEIS, LUZ CANDELARIA Tu breve paso por esta tierra llenó de amor, luz y alegría la vida de todos los que te conocimos. Que el Señor te reciba en sus brazos y les de a tus papis, abuelos y demás familiares la fortaleza necesaria hasta que vuelvan a encontrarse.El equipo de la Dirección Provincial de Transporte acompaña a sus compañeros Walter y Aimé ante la pérdida irreparable de su hijita, y ruega por su eterno descanso.

ANZORENA, LUIS ENRIQUE Falleció en General Roca a los 80 años. Su esposa: Susana Liliana Cassina. Sus hijos: Diego y Diana. Sus hijos políticos, nietos y demás familiares comunican su deceso y que sus restos velados hoy de 13 a 16 en sala «D» de Villegas 1045 serán trasladados previo oficio religioso al Cementerio Parque Las Fuentes para su cremación. Afiliado a I.A.P.S.SERVICIO: EMPRESA DINIELLO

RODRIGUEZ, IRMA Falleció en Gral. Roca a los 102 años. Sus hijos: Roberto e Irma García. Sus hijos políticos, nietos, bisnietos y demás familiares comunican su deceso y que sus restos velados en Sala «A» de Villegas 1045, recibieron sepultura ayer a las 17, previo oficio religioso en la capilla del mismo. Afiliada a I.A.P.SSERVICIO: EMPRESA DINIELLO

GABBA VDA. DE ROSALES,, Maria Teresa Falleció en General Roca el 20/07/26. Acompañamos a Ana María y Norma Rosales y toda la familia Brum en la partida de su mayor referente. Sus restos serán despedidos en Parque Las Fuentes hoy a las 13 hs para su cremación. Esther, Graciela, Ana Cecilia y Lilian.

WEISS, LUZ Con profundo pesar acompañamosa Walter Weiss y a Aimé Golfier en estemomento de inmenso dolor por elfallecimiento de su hija Luz. Empresa Pehuenche S.A.

ANZORENA, LUIS ENRIQUE Eva, Nenucha, Ladis, Nora, Susana, Cristina, Carmencita, Silvia G, Myriam, Chony, Josefa y Silvia V. acompañamos a Susana, Diana, Diego y Lety en estos momentos de dolor. Sus restos fueron inhumados en Parque Las FuentesEMPRESA DINIELLO

SEGUEL REBOLLEDO, VIVIANO ANDRES Falleció en Neuquen el día 23 de Julio a la edad de 74 años. CALF participa con dolor el deceso y comunica que sus restos, velados en sala de Parque Industrial seran inhumados a las 15:00hs. En el Cementerio de Centenario. SERVICIO SOCIAL CALF