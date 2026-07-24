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Paredes puso en duda su continuidad en la Selección Argentina: «No se si voy a seguir»

Tras la victoria de Boca por Copa Sudamericana, el mediocampista reveló su bronca por haber perdido la final del mundo y dejó abierta la puerta para su salida de la Albiceleste. Mirá acá todo lo que dijo.

Redacción

Por Redacción

Paredes fue uno de los puntos más altos de Argentina en la Copa del Mundo.

Paredes fue uno de los puntos más altos de Argentina en la Copa del Mundo.

A tan solo 4 días de la final del Mundial 2026, Leandro Paredes se puso la camiseta de Boca y disputó los 90 minutos en la victoria 1-0 del Xeneize ante O’Higgins por la Copa Sudamericana. Uno de los puntos altos de la Selección Argentina no se tomó descanso y estuvo a las órdenes del Vasco Arruabarrena.

Post partido, el mediocampista contó su dolor por haber quedado a un paso del bicampeonato: «Va a ser un proceso largo superar lo que vivimos. Si bien conseguimos cosas importantes, perder la final del mundo va a doler por mucho tiempo porque estuvimos muy cerca otra vez», se sinceró.

De todas formas, valoró lo hecho por la Albiceleste en Norteamérica: «Queda disfrutar, porque no es fácil conseguir el nivel que mantuvimos mucho tiempo, lo que conseguimos, aunque perdimos la final la gente se vio reflejada en nosotros y eso es muy gratificante y por eso, feliz».

Luego, fue tajante sobre las teorías conspirativas del partido definitorio de la Copa del Mundo: «Si es por lo que escucho, me tengo que volver loco. Todo lo que se dijo previo, durante y después al Mundial». Y le dio todo el mérito a la Roja: «Hicimos un gran Mundial, España fue superior a nosotros en la final, es justo ganador y nos queda solo disfrutar de lo que hicimos en estos ocho años. Fue un proceso espectacular, es un placer ser parte de esto y seguramente caeremos después».

A pesar de no llegar en las mejores condiciones, Paredes fue una clave de Scaloni en mitad de cancha.

Para cerrar, Paredes dejó una bomba que sorprendió a todos: «Va a ser para muchos pensar en una decisión de seguir o no«. Y explicó el por qué de esta declaración: «Fue un proceso hermoso, espectacular, logramos cosas importantes. Va a ser muy difícil mantener este nivel, que el grupo siga funcionando de esta manera, hay que poner un montón de cosas sobre la balanza y hablar con el entrenador, tomar decisiones con calma».

Y dejó la incógnita sobre su continuidad en Argentina: «No lo sé, es un proceso: hay que digerirlo, pensarlo, no tomar decisiones apresuradas y seguramente es algo que hay que hablar«, sentenció.

Es el segundo futbolista de la Selección que sembró dudas sobre su continuidad. Emiliano Martínez, a través de un emotivo posteo en redes sociales, dijo: «Queda reflexionar muchas cosas y ver cómo se sigue hacia adelante y si es momento de dar un paso al costado«.


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A tan solo 4 días de la final del Mundial 2026, Leandro Paredes se puso la camiseta de Boca y disputó los 90 minutos en la victoria 1-0 del Xeneize ante O'Higgins por la Copa Sudamericana. Uno de los puntos altos de la Selección Argentina no se tomó descanso y estuvo a las órdenes del Vasco Arruabarrena.

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