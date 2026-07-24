Paredes puso en duda su continuidad en la Selección Argentina: «No se si voy a seguir»

Paredes fue uno de los puntos más altos de Argentina en la Copa del Mundo.

A tan solo 4 días de la final del Mundial 2026, Leandro Paredes se puso la camiseta de Boca y disputó los 90 minutos en la victoria 1-0 del Xeneize ante O’Higgins por la Copa Sudamericana. Uno de los puntos altos de la Selección Argentina no se tomó descanso y estuvo a las órdenes del Vasco Arruabarrena.

Post partido, el mediocampista contó su dolor por haber quedado a un paso del bicampeonato: «Va a ser un proceso largo superar lo que vivimos. Si bien conseguimos cosas importantes, perder la final del mundo va a doler por mucho tiempo porque estuvimos muy cerca otra vez», se sinceró.

De todas formas, valoró lo hecho por la Albiceleste en Norteamérica: «Queda disfrutar, porque no es fácil conseguir el nivel que mantuvimos mucho tiempo, lo que conseguimos, aunque perdimos la final la gente se vio reflejada en nosotros y eso es muy gratificante y por eso, feliz».

Luego, fue tajante sobre las teorías conspirativas del partido definitorio de la Copa del Mundo: «Si es por lo que escucho, me tengo que volver loco. Todo lo que se dijo previo, durante y después al Mundial». Y le dio todo el mérito a la Roja: «Hicimos un gran Mundial, España fue superior a nosotros en la final, es justo ganador y nos queda solo disfrutar de lo que hicimos en estos ocho años. Fue un proceso espectacular, es un placer ser parte de esto y seguramente caeremos después».

A pesar de no llegar en las mejores condiciones, Paredes fue una clave de Scaloni en mitad de cancha.

Para cerrar, Paredes dejó una bomba que sorprendió a todos: «Va a ser para muchos pensar en una decisión de seguir o no«. Y explicó el por qué de esta declaración: «Fue un proceso hermoso, espectacular, logramos cosas importantes. Va a ser muy difícil mantener este nivel, que el grupo siga funcionando de esta manera, hay que poner un montón de cosas sobre la balanza y hablar con el entrenador, tomar decisiones con calma».

Y dejó la incógnita sobre su continuidad en Argentina: «No lo sé, es un proceso: hay que digerirlo, pensarlo, no tomar decisiones apresuradas y seguramente es algo que hay que hablar«, sentenció.

Es el segundo futbolista de la Selección que sembró dudas sobre su continuidad. Emiliano Martínez, a través de un emotivo posteo en redes sociales, dijo: «Queda reflexionar muchas cosas y ver cómo se sigue hacia adelante y si es momento de dar un paso al costado«.