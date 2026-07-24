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Nieve y hielo complican la cordillera: así están las rutas de Neuquén y Río Negro y los pasos a Chile hoy, 24 de julio

Vialidad Nacional informó que Pino Hachado se encuentra inhabilitado, se espera un nuevo reporte a las 11. También dio a conocer la situación del resto de las rutas y cruces fronterizos para este viernes 24 de julio.

Redacción

Por Redacción

Nieve y hielo complican la cordillera

Nieve y hielo complican la cordillera

Las rutas de Neuquén y Río Negro se encuentran mayormente transitables este viernes, distinto de los cruces fronterizos que iniciaron la jornada más complicados. Vialidad Nacional solicitó extremar los cuidados en la zona cordillerana debido a las bajas temperaturas y la presencia de hielo o nieve sobre el asfalto.

Cierre preventivo de Pino Hachado

La jornada inició complicada para Pino Hachado. Vialidad informó a las 7,40 que el paso fronterizo se encuentra inhabilitado por la acumulación de hielo y nieve, motivo por el cual se dispuso su cierre preventivo. 

Se espera un nuevo reporte a las 11.30 para evaluar cómo continuará la jornada en este cruce a Chile.

El estado de rutas cordilleranas

De acuerdo con el último reporte oficial, los tramos cordilleranos se ven impactados por la inestabilidad climática; por este motivo, se exige la portación obligatoria de cadenas a todos los automovilistas. Además, Vialidad solicitó a los usuarios evitar la circulación salvo en casos de necesidad y urgencia.

A continuación, el detalle de las vías más transitadas de la región:

Ruta / JurisdicciónTramo Principal / EnfoqueEstadoCondiciones PrincipalesRequisito / Recomendación
Ruta Nacional 40El Bolsón – Bariloche – Siete Lagos – Zapala – Chos Malal Habilitada con extrema precauciónCalzada húmeda, acumulación de nieve/hielo y bancos de niebla. Riesgo de desprendimiento de piedras.Portación obligatoria de cadenas.
Ruta Nacional 237Arroyito – Piedra del Águila – Empalme RN 40Habilitada con precauciónNiebla densa matinal. Calzada mojada con riego salino y congelamiento en zonas sombrías y puentes. Animales sueltos.Portación obligatoria de cadenas.
Ruta Nacional 231Empalme RN 40 – Paso Cardenal SamoréHabilitada con extrema precauciónCalzada mojada, barro y nieve en sectores. Operativo de despeje y salado constante.Portación obligatoria de cadenas.
Ruta Nacional 242Las Lajas – Paso Pino HachadoINHABILITADA (Cerrada temporalmente)Acumulación extrema de nieve, placas de hielo y viento blanco en alta montaña. Equipos operando.No transitar hasta nueva habilitación.
Ruta Nacional 23Línea Sur (Pilcaniyeu – Jacobacci – Los Menucos) Habilitada con precauciónBaja adherencia por hielo, sectores con barro en desvíos de obra y piedras sueltas.Portación obligatoria de cadenas. Evitar noche.
Ruta Provincial 6 (Nqn / RN)El Bolsón – Ñorquinco (RN) / El Huecú – Paso Pichachén (Nqn)Transitable con precaución / Cierre estacionalRío Negro: ripio poceado con barro helado. Neuquén: tramo hacia Paso Pichachén inhabilitado por invierno.Portación obligatoria de cadenas.
Ruta Provincial 7 (Neuquén)Añelo – Rincón de los Sauces – Límite Río Negro Transitable con precauciónAlto tránsito pesado. Calzada habilitada con acumulación de barro en banquinas y desvíos de badenes.Reducir velocidad y luces bajas encendidas.
Ruta Provincial 5 (Neuquén)Rincón de los Sauces – Empalme RP 7 / Badén CarranzaTransitable con precaución / Restricción en badenesAgua y barro acumulado en badenes. Se desaconseja el paso de vehículos livianos por badenes profundos.Extremar precaución en bajadas de agua.
Ruta Provincial 13 (Neuquén)Zapala – Primeros Pinos – Villa Pehuenia (Paso Icalma)Transitable con precauciónTramos con baches, barro e intervenciones por nieve/hielo en Litrán y Primeros Pinos.Portación obligatoria de cadenas. Evitar noche.
Ruta Provincial 23 (Neuquén)Junín de los Andes – Malleo – Rahue – Aluminé Transitable con precauciónRipio poceado con barro, desvíos por obras de pavimentación y placas de hielo. Animales sueltos.Portación obligatoria de cadenas.
Ruta Provincial 63 (Neuquén)Empalme RN 40 – Paso Córdoba – ConfluenciaTransitable con extrema precauciónRipio deteriorado, poceado, con barro, nieve y escarcha helada por bajas temperaturas.Portación obligatoria de cadenas. No transitar de noche.

Estado actualizado de los pasos a Chile

Este es el reporte de los pasos fronterizos de Neuquén y Río Negro con Chile para este viernes 24 de julio de 2026:

Acá tenés el reporte del estado de los pasos fronterizos de Neuquén y Río Negro con Chile para este viernes 24 de julio de 2026:

Paso FronterizoRuta / UbicaciónEstadoCondiciones PrincipalesRequisito Obligatorio
Pino HachadoRN 242 (Las Lajas, Neuquén) INHABILITADO / CERRADOTránsito suspendido por acumulación de nieve, hielo sobre calzadaNo transitar hasta nueva disposición oficial.
Cardenal SamoréRN 231 (Villa La Angostura, Neuquén / Río Negro) HABILITADO con extrema precauciónOperativo en horario de invierno (10:00 a 19:00 hs para egreso / hasta 18:00 hs para ingreso). Calzada mojada con sectores de nieve, barro y riesgo de heladas.Portación obligatoria de cadenas.
Mamuil MalalRP 60 (Junín de los Andes, Neuquén)HABILITADO con precauciónTransitable de 08:00 a 20:00 hs. Ruta de ripio con acumulación de barro y sectores congelados en zonas sombrías.Portación obligatoria de cadenas.
IcalmaRP 13 (Villa Pehuenia, Neuquén)HABILITADO con precauciónTransitable de 08:00 a 19:00 hs. Sectores poceados con baja adherencia por presencia de hielo y barro acumulado.Portación obligatoria de cadenas.
Hua HumRP 48 (San Martín de los Andes, Neuquén)HABILITADO con precauciónTransitable de 08:00 a 20:00 hs. Calzada de ripio poceada con barro. Se requiere reserva previa confirmada en la barcaza para cruzar el Lago Pirihueico.Portación obligatoria de cadenas.
PichachénRP 6 (El Cholar, Neuquén) INHABILITADOCierre estacional durante todo el período invernal.No transitar.

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Bariloche

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Nieve

Río Negro

Las rutas de Neuquén y Río Negro se encuentran mayormente transitables este viernes, distinto de los cruces fronterizos que iniciaron la jornada más complicados. Vialidad Nacional solicitó extremar los cuidados en la zona cordillerana debido a las bajas temperaturas y la presencia de hielo o nieve sobre el asfalto.

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