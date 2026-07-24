Nieve y hielo complican la cordillera: así están las rutas de Neuquén y Río Negro y los pasos a Chile hoy, 24 de julio
Vialidad Nacional informó que Pino Hachado se encuentra inhabilitado, se espera un nuevo reporte a las 11. También dio a conocer la situación del resto de las rutas y cruces fronterizos para este viernes 24 de julio.
Las rutas de Neuquén y Río Negro se encuentran mayormente transitables este viernes, distinto de los cruces fronterizos que iniciaron la jornada más complicados. Vialidad Nacional solicitó extremar los cuidados en la zona cordillerana debido a las bajas temperaturas y la presencia de hielo o nieve sobre el asfalto.
Cierre preventivo de Pino Hachado
La jornada inició complicada para Pino Hachado. Vialidad informó a las 7,40 que el paso fronterizo se encuentra inhabilitado por la acumulación de hielo y nieve, motivo por el cual se dispuso su cierre preventivo.
Se espera un nuevo reporte a las 11.30 para evaluar cómo continuará la jornada en este cruce a Chile.
El estado de rutas cordilleranas
De acuerdo con el último reporte oficial, los tramos cordilleranos se ven impactados por la inestabilidad climática; por este motivo, se exige la portación obligatoria de cadenas a todos los automovilistas. Además, Vialidad solicitó a los usuarios evitar la circulación salvo en casos de necesidad y urgencia.
A continuación, el detalle de las vías más transitadas de la región:
|Ruta / Jurisdicción
|Tramo Principal / Enfoque
|Estado
|Condiciones Principales
|Requisito / Recomendación
|Ruta Nacional 40
|El Bolsón – Bariloche – Siete Lagos – Zapala – Chos Malal
|Habilitada con extrema precaución
|Calzada húmeda, acumulación de nieve/hielo y bancos de niebla. Riesgo de desprendimiento de piedras.
|Portación obligatoria de cadenas.
|Ruta Nacional 237
|Arroyito – Piedra del Águila – Empalme RN 40
|Habilitada con precaución
|Niebla densa matinal. Calzada mojada con riego salino y congelamiento en zonas sombrías y puentes. Animales sueltos.
|Portación obligatoria de cadenas.
|Ruta Nacional 231
|Empalme RN 40 – Paso Cardenal Samoré
|Habilitada con extrema precaución
|Calzada mojada, barro y nieve en sectores. Operativo de despeje y salado constante.
|Portación obligatoria de cadenas.
|Ruta Nacional 242
|Las Lajas – Paso Pino Hachado
|INHABILITADA (Cerrada temporalmente)
|Acumulación extrema de nieve, placas de hielo y viento blanco en alta montaña. Equipos operando.
|No transitar hasta nueva habilitación.
|Ruta Nacional 23
|Línea Sur (Pilcaniyeu – Jacobacci – Los Menucos)
|Habilitada con precaución
|Baja adherencia por hielo, sectores con barro en desvíos de obra y piedras sueltas.
|Portación obligatoria de cadenas. Evitar noche.
|Ruta Provincial 6 (Nqn / RN)
|El Bolsón – Ñorquinco (RN) / El Huecú – Paso Pichachén (Nqn)
|Transitable con precaución / Cierre estacional
|Río Negro: ripio poceado con barro helado. Neuquén: tramo hacia Paso Pichachén inhabilitado por invierno.
|Portación obligatoria de cadenas.
|Ruta Provincial 7 (Neuquén)
|Añelo – Rincón de los Sauces – Límite Río Negro
|Transitable con precaución
|Alto tránsito pesado. Calzada habilitada con acumulación de barro en banquinas y desvíos de badenes.
|Reducir velocidad y luces bajas encendidas.
|Ruta Provincial 5 (Neuquén)
|Rincón de los Sauces – Empalme RP 7 / Badén Carranza
|Transitable con precaución / Restricción en badenes
|Agua y barro acumulado en badenes. Se desaconseja el paso de vehículos livianos por badenes profundos.
|Extremar precaución en bajadas de agua.
|Ruta Provincial 13 (Neuquén)
|Zapala – Primeros Pinos – Villa Pehuenia (Paso Icalma)
|Transitable con precaución
|Tramos con baches, barro e intervenciones por nieve/hielo en Litrán y Primeros Pinos.
|Portación obligatoria de cadenas. Evitar noche.
|Ruta Provincial 23 (Neuquén)
|Junín de los Andes – Malleo – Rahue – Aluminé
|Transitable con precaución
|Ripio poceado con barro, desvíos por obras de pavimentación y placas de hielo. Animales sueltos.
|Portación obligatoria de cadenas.
|Ruta Provincial 63 (Neuquén)
|Empalme RN 40 – Paso Córdoba – Confluencia
|Transitable con extrema precaución
|Ripio deteriorado, poceado, con barro, nieve y escarcha helada por bajas temperaturas.
|Portación obligatoria de cadenas. No transitar de noche.
Estado actualizado de los pasos a Chile
Este es el reporte de los pasos fronterizos de Neuquén y Río Negro con Chile para este viernes 24 de julio de 2026:
Acá tenés el reporte del estado de los pasos fronterizos de Neuquén y Río Negro con Chile para este viernes 24 de julio de 2026:
|Paso Fronterizo
|Ruta / Ubicación
|Estado
|Condiciones Principales
|Requisito Obligatorio
|Pino Hachado
|RN 242 (Las Lajas, Neuquén)
|INHABILITADO / CERRADO
|Tránsito suspendido por acumulación de nieve, hielo sobre calzada
|No transitar hasta nueva disposición oficial.
|Cardenal Samoré
|RN 231 (Villa La Angostura, Neuquén / Río Negro)
|HABILITADO con extrema precaución
|Operativo en horario de invierno (10:00 a 19:00 hs para egreso / hasta 18:00 hs para ingreso). Calzada mojada con sectores de nieve, barro y riesgo de heladas.
|Portación obligatoria de cadenas.
|Mamuil Malal
|RP 60 (Junín de los Andes, Neuquén)
|HABILITADO con precaución
|Transitable de 08:00 a 20:00 hs. Ruta de ripio con acumulación de barro y sectores congelados en zonas sombrías.
|Portación obligatoria de cadenas.
|Icalma
|RP 13 (Villa Pehuenia, Neuquén)
|HABILITADO con precaución
|Transitable de 08:00 a 19:00 hs. Sectores poceados con baja adherencia por presencia de hielo y barro acumulado.
|Portación obligatoria de cadenas.
|Hua Hum
|RP 48 (San Martín de los Andes, Neuquén)
|HABILITADO con precaución
|Transitable de 08:00 a 20:00 hs. Calzada de ripio poceada con barro. Se requiere reserva previa confirmada en la barcaza para cruzar el Lago Pirihueico.
|Portación obligatoria de cadenas.
|Pichachén
|RP 6 (El Cholar, Neuquén)
|INHABILITADO
|Cierre estacional durante todo el período invernal.
|No transitar.
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