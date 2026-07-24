La Ruta 40 en el radar de Neuquén: gestionan con Nación el traspaso de una obra paralizada hace años

La reactivación de la circunvalación de Villa La Angostura, una obra que ya acumula casi 10 años sin terminarse, volvió a la agenda esta semana con la propuesta del Gobierno provincial para hacerse cargo de la Ruta Nacional 40 en el tramo que atraviesa la localidad andina.

Las gestiones fueron comentadas la semana pasada por el gobernador Rolando Figueroa, quien durante una gira por el sur de Neuquén dijo que la intención de su administración es tomar el control de la traza y, eventualmente, terminar el proyecto para desviar el tránsito pesado que utiliza el paso internacional Cardenal Samoré.

Durante un encuentro con autoridades locales y del sector turístico Figueroa confirmó que se está trabajando con el Gobierno nacional para que se transfiera a la provincia la Ruta Nacional 231, desde el cruce con Chile, y la Ruta Nacional 40, hasta el límite con Río Negro.

Explicó que hoy la administración de esas trazas es responsabilidad del Estado central, lo que limita la capacidad de Neuquén para actuar sobre ellas y resolver los trabajos que acumulan años sin finalizarse.

Entre ellos se mencionó el proyecto de la circunvalación de Villa La Angostura, que prometía desviar los caminos que van y vienen desde la frontera para que dejen de cruzar por el pequeño boulevard céntrico del municipio cordillerano.

La circunvalación de Villa La Angostura y su historia

La obra comenzó en 2017, durante la administración de Mauricio Macri, y debía estar lista en 2024. Sin embargo, con el cambio de gestión a nivel nacional en 2023 y el parate de los proyectos de infraestructura pública, los trabajos quedaron paralizados.

Un artículo de este diario publicado en diciembre del año pasado señalaba que el Gobierno nacional había incluido una partida de 3.609 millones de pesos para reactivar las tareas, que alcanzaron un nivel de avance del 83% y estaban a cargo de la empresa Conevial.

Hasta el momento no se informó si las acciones en el lugar finalmente se retomaron o no. La obra, además, había tenido problemas de índole registral, por una comunidad mapuche que reclamaba tierras incluidas en la traza a realizar y debía ser reubicada dentro de la localidad.

Las rutas que servirían de modelo

Aunque la información acerca de la posibilidad del traspaso todavía es incipiente, la operación sería similar a la que el Gobierno provincial concretó para hacerse del control de las rutas 22 y 242.

En esa instancia Neuquén recibió el permiso del Ejecutivo nacional para otorgar concesiones de obra pública por peaje para la administración, reparación, ampliación, conservación o mantenimiento de los tramos contemplados.

El proceso también exigía la suscripción de acuerdos individuales con la dirección nacional de Vialidad con el objetivo de seleccionar los sectores de las rutas nacionales sobre los que se iba a trabajar.

Una posibilidad, adelantaron fuentes oficiales a Diario RÍO NEGRO, es que el convenio para sellar el traspaso de las rutas 231 y 40 pueda firmarse el próximo mes.

La medida, de concretarse, abarcaría más de 104 kilómetros de cinta asfáltica nacional y tramos de sinuoso recorrido, en una zona de laderas considerables y bosque andino patagónico.

Desde el municipio angosturense aseguraron no tener «más información que la que sumó el gobernador».