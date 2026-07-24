Frío polar en Neuquén y Río Negro: heladas en el Alto Valle y alerta por nieve en la cordillera este viernes

El frío polar sigue haciéndose sentir en Neuquén y Río Negro, pero este viernes se registró un leve ascenso térmico en distintas localidades. Sin embargo, las marcas bajo cero de la madrugada provocaron heladas en el Alto Valle, en tanto que en la cordillera se renovó la alerta por intensas nevadas que podrían dificultar la jornada.

Alerta en la cordillera de Neuquén y Río Negro

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que la alerta que alcanza a la cordillera es de nivel amarillo y por nieve.

El organismo detalló que el área será afectada por nevadas persistentes de variada intensidad, por momentos fuertes y se esperan valores de nieve acumulada entre 20-50 centímetros en zonas altas, mientras que en los sectores bajos de 10 a 30 centímetros.

Las regiones bajo alerta son: Cordillera de Huiliches – Cordillera de Lácar – Sur de Aluminé – Los Lagos – Bariloche – Cordillera de Pilcaniyeu – Cordillera de Ñorquincó

Según lo informado por el organismo, la franja horaria más complicada será la tarde y la noche, incluso se prevé que el temporal continúe durante la madrugada marcando así el inicio del sábado.

El pronóstico del tiempo en el Alto Valle

En líneas generales, la temperatura en el Alto Valle alcanzará una máxima de 14°C, mientras que la mínima rondará entre los 0°C y 1°C. A diferencia de las jornadas previas, este viernes no hay probabilidades de lluvia, aunque no se descarta que las heladas de la primera mañana se repitan hacia la noche.

En ciudades como Roca y Neuquén, las condiciones serán las siguientes: