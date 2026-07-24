Frío polar en Neuquén y Río Negro: heladas en el Alto Valle y alerta por nieve en la cordillera este viernes
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó las alertas vigentes y precisó cómo estará el tiempo en la región del Alto Valle. Mirá el detalle del pronóstico del tiempo de este 24 de julio.
El frío polar sigue haciéndose sentir en Neuquén y Río Negro, pero este viernes se registró un leve ascenso térmico en distintas localidades. Sin embargo, las marcas bajo cero de la madrugada provocaron heladas en el Alto Valle, en tanto que en la cordillera se renovó la alerta por intensas nevadas que podrían dificultar la jornada.
Alerta en la cordillera de Neuquén y Río Negro
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que la alerta que alcanza a la cordillera es de nivel amarillo y por nieve.
El organismo detalló que el área será afectada por nevadas persistentes de variada intensidad, por momentos fuertes y se esperan valores de nieve acumulada entre 20-50 centímetros en zonas altas, mientras que en los sectores bajos de 10 a 30 centímetros.
Las regiones bajo alerta son: Cordillera de Huiliches – Cordillera de Lácar – Sur de Aluminé – Los Lagos – Bariloche – Cordillera de Pilcaniyeu – Cordillera de Ñorquincó
Según lo informado por el organismo, la franja horaria más complicada será la tarde y la noche, incluso se prevé que el temporal continúe durante la madrugada marcando así el inicio del sábado.
El pronóstico del tiempo en el Alto Valle
En líneas generales, la temperatura en el Alto Valle alcanzará una máxima de 14°C, mientras que la mínima rondará entre los 0°C y 1°C. A diferencia de las jornadas previas, este viernes no hay probabilidades de lluvia, aunque no se descarta que las heladas de la primera mañana se repitan hacia la noche.
En ciudades como Roca y Neuquén, las condiciones serán las siguientes:
- General Roca:
Mañana: El cielo estará algo nublado con un 0% de probabilidad de precipitación. La temperatura registrará 0°C con vientos de 23 – 31 km/h.
Tarde: El cielo estará algo nublado con un 0% de probabilidad de precipitación. La temperatura alcanzará los 14°C con vientos de 23 – 31 km/h.
Noche: El cielo estará mayormente nublado con un 0% de probabilidad de precipitación. La temperatura será de 9°C con vientos de 13 – 22 km/h.
- Neuquén:
Mañana: El cielo estará algo nublado con un 0% de probabilidad de precipitación. Se registrará una temperatura de 1°C con vientos de 23 – 31 km/h.
Tarde: El cielo estará algo nublado con un 0% de probabilidad de precipitación. La temperatura máxima llegará a los 14°C con vientos de 13 – 22 km/h.
Noche: El cielo estará mayormente nublado con un 0% de probabilidad de precipitación. La temperatura será de 9°C con vientos de 13 – 22 km/h.
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