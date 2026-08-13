¿Vuelve el Muñeco?: Marcelo Gallardo está en el radar de una seleccion sudamericana

Marcelo Gallardo esta a punto de descolgar el saco de DT y podría tener su primera experiencia de selección. Ecuador, que viene de jugar el Mundial, busca reemplazante para Sebastián Beccacece y el primero de la lista es el Muñeco, que se fue de River en febrero de este año y está listo para volver al ruedo.

Luego de acumular pésimos resultados durante su segunda etapa en el Millonario, el entrenador se tomó unos meses de descanso, estuvo en el staff de ESPN en la primera ronda del Mundial 2026 y cuando pegó la vuelta al país se especuló con esta chance de retomar tareas. Sin embargo, nunca se dio a conocer cuál podía ser su destino.

Gallardo fue uno de los contratados por ESPN, junto a Tevez y Agüero.

El Muñeco ya tuvo contactos con la Federación

En las últimas horas, no sólo se confirmó que Marcelo Gallardo es el elegido para ser el DT de la Selección de Ecuador e incluso ya tuvo los primeros contactosa con Francisco Egas, presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol.

Está claro que no será una negociación que se pueda cerrar rápidamente, porque además el Muñeco siempre está en alerta, ante la posibilidad de dirigir a un club de Europa. Así y todo, orientar al Tri sería tentador, porque cuenta en el plantel con una gran camada encabezada por Moisés Caicedo, Willian Pacho, Piero Hincapié, Gonzalo Plata, Hernán Galíndez, Pervis Estupiñán y Jordy Caicedo, entre otros.

La última aparición de Gallardo

Mientras prepara la vuelta y con la selección de Ecuador en el horizonte, Gallardo dijo presente en Alta Córdoba para el partido entre Instituto y Gimnasia de Mendoza, que finalizó con victoria de La Gloria por 1-0. El motivo: acompañó a su hijo Matías, jugador del equipo cordobés. En la zona de vestuarios, tuvo un contacto con la prensa, pero evitó hablar sobre su futuro.