La emotiva ovación que recibió Messi en su regreso al Inter Miami

Lionel Messi vivió un miércoles lleno de emociones. En horas de la mañana, la Pulga publicó una carta en sus redes sociales, donde se despidió de su padre Jorge que murió el pasado sábado. El astro argentino contó cómo vivió los últimos días antes de su fallecimiento y puso en duda su continuidad como futbolista: «No sé cómo seguir. Tengo bastantes dudas de que vaya a seguir haciéndolo por mucho tiempo más«.

En medio de este gran dolor por esta pérdida, Leo recibió un gran apoyo por parte de sus fanáticos y colegas, que inundaron la publicación de Instagram con mensajes de aliento para el rosarino.

A pesar de haber llegado hace solo unas horas a Estados Unidos, Messi se puso a disposición del entrenador Hoyos para disputar un partido clave con Inter Miami por la Leagues Cup. Con el marcador 1-0, el astro argentino ingresó al Nu Stadium en el complemento bajo una emotiva ovación, que lo recibió en medio de este difícil momento.

We missed you, Messi.



Welcome back. ❤️ pic.twitter.com/WE83EqfBx4 — Major League Soccer (@MLS) August 13, 2026

Miles de aplausos y gritos apoyaron a Messi en la nueva casa de las Garzas. El futbolista de 39 años mostró un buen nivel a pesar de no haber entrenado junto a sus compañeros en los últimos días, y tuvo la chance de convertir en un córner, donde el arquero rival evitó el gol olímpico.

Con Messi en cancha, Inter Miami perdió y no avanzó en el certamen continental.

Lastimosamente para el 10, el Inter Miami, que debía golear para avanzar a la segunda ronda, no pudo aguantar la ventaja, cayó por 3-2 ante León de México y se despidió del torneo que disputan los equipos de la MLS y la Liga MX. Cabe destacar que Messi ya ganó este certamen en 2023.

Luego del partido, Casemiro demostró su asombro por la actitud de Messi: «Es un ejemplo. Está pasando una etapa mala, pero tiene un compromiso con los jugadores y el club, es increíble. Nunca había visto eso en mi vida».

Con esta eliminación, a Messi e Inter Miami solo le quedarán partidos por la MLS de acá a fin de temporada. Además, podría jugar pronto con la Selección Argentina, ya que en un poco más de un mes se disputará una nueva fecha FIFA, donde la Albiceleste jugaría tres amistosos.