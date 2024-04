Xavi Hernández dio marcha atrás, se queda en Barcelona y seguirá siendo el entrenador

Tras la dura eliminación ante el PSG por los cuartos de final de la Champions League y la derrota 3-2 ante Real Madrid por el torneo local, Barcelona anunciará en las últimas horas que finalmente Xavi Hernández seguirá siendo el entrenador del primer equipo.

Si bien su alejamiento ya estaba decidido, una reunión con el presidente Joan Laporta habría cambiado el parecer y el ídolo continuará en la próxima temporada.

«¡Xavi ha decidido cambiar de opinión y SEGUIR como entrenador del Barcelona! Después de la reunión de esta noche y de que Laporta insistiera para que se quedara, Xavi acepta las condiciones del Barça y seguirá como entrenador», expresó el periodista Fabrizio Romano.

